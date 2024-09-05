Депутат призвал решить проблемы жителей области Жетысу

О наиболее актуальных проблемах жителей области Жетысу, выявленных в ходе выездов в регионы в своем депутатском запросе рассказал сенатор Галиаскар Сарыбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам парламентария, для развития сельского хозяйства необходимо создавать благоприятные условия для жизни в селах. Это позволит стимулировать развитие отрасли и открытие новых предприятий по производству и переработке животноводческой продукции. Акиматы уже подготовили ряд проектов, включая строительство инженерных и коммуникационных сетей, объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в нескольких населенных пунктах. Открытым остается лишь вопрос их дальнейшей реализации.

«На сегодняшний день в Аксуской районной больнице проводится капитальный ремонт, сейсмоусиление. Из-за резкого роста числа отдыхающих, посещающих озера Алаколь и Балхаш, аварии на дорогах и другие ситуации создают дополнительную нагрузку на больницу, расположенную в неприспособленном зданиии. Не имея возможности сделать какие-то серьезные операции, пациентов отправляют в областной центр за 100 километров. Также через республиканский бюджет должны быть решены работы по ремонту Талдыкорганской городской поликлиники и реконструкции областной детской больницы», - сказал Галиаскар Сарыбаев.

Вместе с тем, сенатор отметил необходимость завершения строительства инженерно-коммуникационных сетей на побережье озера Балхаш, что создаст комфортные условия для отдыхающих. Кроме того, для социально-экономического развития региона важно решить и транспортные вопросы. В сфере здравоохранения необходимо обеспечить качественную медицинскую помощь, включая сейсмоусиление здания Аксуской районной больницы, корректировку строительства поликлиники и реконструкцию здания детской областной больницы.