6,5 млрд тенге выделены на строительство футбольного стадиона в Актобе

Новая арена позволит принимать больше болельщиков, проводить матчи международного уровня, а также крупные спортивные, культурные и общественные мероприятия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на четвертом заседании Национального курултая в 2025 году, по развитию футбола по всей стране и модернизации спортивной инфраструктуры в регионах Правительством Республики Казахстан из резерва выделено 6,5 млрд теңге на строительство нового футбольного стадиона в Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Новый современный стадион вместимостью до 35 тыс. зрителей возводится в западной части города, на территории площадью 25 га. Комплекс станет одним из крупнейших объектов спортивной инфраструктуры региона, где в том числе будут готовить молодых спортсменов.

Стадион спроектирован в соответствии с требованиями 4-го уровня УЕФА и предусматривает строительство пятиэтажного спортивного сооружения общей площадью более 80 тыс. м2. На объекте предусмотрены футбольное поле, зрительские трибуны, инфраструктура для команд, представителей средств массовой информации и др.

Реализовать проект планируется в три этапа. Выделенные правительством 6,5 млрд теңге будут направлены на первый этап, который стартовал в текущем году. Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию ожидаются в сентябре 2028 года.

Действующий Центральный стадион Актобе эксплуатируется с 1975 года и рассчитан примерно на 13 тыс. зрителей. При этом интерес к домашним матчам ФК «Актобе» стабильно высок: количество желающих попасть на игры иногда втрое превышает вместимость арены. В связи с этим строительство нового стадиона отвечает реальной потребности города, где футбол традиционно занимает важное место в спортивной жизни, добавили в Кабмине.