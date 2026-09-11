Около 20 млрд тенге направили на строительство ледового комплекса в Павлодаре

Спорт,Строительство

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Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодаре на проект по строительству многофункционального Ледового дворца спорта выделено 19,9 млрд теңге. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Kazpravda.kz

В Ледовом дворце проектом предусмотрены 400-метровая конькобежная дорожка олимпийского формата, две хоккейные площадки канадского и европейского форматов, дорожки для керлинга. Также планируется обустроить трибуну на 500 зрителей, тренажерный зал, помещения для тренеров и судей. Общая площадь комплекса превысит 22 тыс. кв. м. Реализация проекта уже начата, сдать объект в эксплуатацию планируется в  декабря 2027 года.

После ввода дворца спорта в эксплуатацию планируется развивать сразу пять олимпийских зимних видов спорта: конькобежный спорт, хоккей с шайбой, фигурное катание, шорт-трек и керлинг. Комплекс создаст дополнительные возможности для открытия спортивных секций, проведения полноценного учебно-тренировочного процесса и организации соревнований различного уровня.

В Павлодаре с населением свыше 370 тыс. человек функционируют 19 хоккейных кортов, в том числе 5 крытых, ледовый дворец и ледово-раскаточная арена. При этом имеющихся объектов недостаточно для того, чтобы в полной мере обеспечить потребности жителей и спортивных организаций. Новый комплекс позволит снизить нагрузку на действующие площадки и расширить возможности для занятий зимними видами спорта.

#строительство #комплекс

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