Депутаты просят Минобразования вернуть общественный труд для школьников

Депутаты Мажилиса просят Министерство образования и науки РК вернуть в образовательный процесс школьников общественный труд, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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По словам депутата Ирины Смирновой, общественно-полезный труд очень важный момент, который позволит вырастить доброе, толерантное, дружелюбное общество, которое сможет работать в коллективе.
"В школу необходимо вернуть общественно-полезный труд, возможность им заниматься. Не секрет, что сегодня дети не ухаживают за своим рабочим местом. Они даже не поднимают стулья, когда выходят из класса, чтобы помочь техничке. Потому что считают, что их должны обслуживать. Кого мы растим? Наш Президент сказал о том, что у нас должно быть Общество Всеобщего Труда. А сегодня труд не приветствуется в школе. Кабинеты технологии не оборудованы или оборудованы старой техникой, которая вышла из строя. Кроме того, ученики не учатся готовить пищу, обрабатывать древисину, потому что у них нет расходных материалов", – сказала мажилисвумен в ходе правительственного часа, на котором присутствовал глава МОН Ерлан Сагадиев.
Также Ирина Смирнова выразила мнение, что государству необходимо поддерживать выпускников-общественников, спортсменов, волонтеров.
Кроме этого, депутат попросила Минобразования не забыть вспомогательный школьный персонал при повышении заработной платы.
"Радует то, что рассматривается вопрос о повышении заработной платы учителям. Но важно не забыть воспитателя, помощника воспитателя, библиотекаря, вожатого и психолога, у которых зарплата 30 тысяч тенге. Также надо продумать о повышении заработной платы для начинающего учителя. Тогда только в школу придут самые лучшие молодые люди. Нужно добиваться того, чтобы в педагогические вузы пошли самые лучшие выпускники, а не то как это происходит сейчас", – добавила она.