Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские удостоверения

25 июня по приглашению арабской стороны министр внутренних дел посетил Объединенные Арабские Эмираты (город Абу-Даби), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках визита состоялись переговоры Ержана Саденова с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности, включая организованную транснациональную преступность, киберпреступность и незаконный оборот наркотиков, а также вопросы розыска преступников, обмена оперативной информацией, внедрения современных технологий и подготовки кадров.

Ключевым итогом переговоров стало подписание Меморандума о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов.