Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские удостоверения

25 июня по приглашению арабской стороны министр внутренних дел посетил Объединенные Арабские Эмираты (город Абу-Даби), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В рамках визита состоялись переговоры Ержана Саденова с заместителем премьер-министра - министром внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности, включая организованную транснациональную преступность, киберпреступность и незаконный оборот наркотиков, а также вопросы розыска преступников, обмена оперативной информацией, внедрения современных технологий и подготовки кадров.
Ключевым итогом переговоров стало подписание Меморандума о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов.
Подписание документа направлено на упрощение административных процедур и создание дополнительных удобств для граждан двух государств. Ежегодно Объединенные Арабские Эмираты посещают порядка 400 тысяч граждан Казахстана. Кроме того, около 14 тысяч казахстанцев постоянно проживают на территории ОАЭ. Подписанный меморандум позволит создать для них более комфортные условия при использовании и обмене водительских удостоверений. Меморандум предусматривает взаимное признание национальных водительских удостоверений, а также упрощенный порядок их обмена в случаях, предусмотренных документом. Меморандум вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.