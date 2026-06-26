Токаев выступил на ХІI международном военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын»

Президент,Общество

В программу «Айбын-2026» вошли военно-спортивные, интеллектуальные, творческие и военно-прикладные соревнования. В этом году мероприятие собрало более 50 команд из ряда регионов Казахстана, а также из Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил ХІI международный военно-патриотический сбор молодежи «Айбын», который проходит в городе Щучинск Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем выступлении Глава государства отметил, что это важное мероприятие закаляет дух подрастающего поколения и воспитывает в нем патриотизм.

– В этом престижном состязании достойное мастерство продемонстрировали самые сильные, самые волевые молодые воины нашей страны. Также свои силы испытали представители молодежи из дружественных и братских государств – Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и России. Сегодня я выражаю всем вам искреннюю благодарность. Этот масштабный конкурс проходит в поистине важнейший для нашей страны период.

В марте была принята новая Конституция Казахстана. Это историческое событие, определяющее будущее нашего государства и оказывающее прямое влияние на судьбу нашей нации. Основной Закон, в котором отражены чаяния и устремления всего нашего народа, принят, прежде всего, во благо подрастающего поколения. Будущее любой страны – в руках таких, как вы, патриотичных, образованных, трудолюбивых, созидательных и отважных молодых людей. Именно целеустремленные представители нового поколения будут укреплять авторитет Казахстана и вести его к прогрессу. Я возлагаю на вас большие надежды! – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что 1 июля вступит в силу Основной закон страны, который откроет принципиально новую веху в развитии страны.

– Новая Конституция уже дала старт масштабной перезагрузке всех государственных и общественных институтов. Таких серьезных преобразований в 35-летней истории нашей страны, и тем более раньше, никогда не было. Речь идет о развитии Казахстана в сторону прогресса, технологичности на основе качественной науки. Стране нужны патриотичные молодые люди, обладающие знаниями и волей, стремлением служить Родине – Республике Казахстан. Но даже самые выверенные государственные планы останутся лишь на бумаге без общественного единства, консолидации, взаимной толерантности, солидарности и сплочения.

В этом и заключается фундаментальное значение Основного закона. Конституция – это, по сути, прочная, незыблемая платформа для объединения всех здравых и созидательных сил, настоящих патриотов вокруг общенациональных планов и целей стратегического курса нашей страны, другими словами, курса реформ. Наша Новая Конституция – это нравственный и правовой компас, это жизненный путеводитель, который будет ориентировать всех нас, но, прежде всего, молодое поколение к достижению стабильности в нашем обществе, достойной жизни граждан на основе уважения к закону, интересов всей страны, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #молодежь #Айбын

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