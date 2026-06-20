Проявил отвагу во время пожара

Спокойный сельский вечер едва не обер­нулся трагедией, когда пламя вспыхнуло во дворе одного из частных домов. Первой черный дым со стороны гаража заметила маленькая девочка и, не растерявшись, позвала взрос­лых. Бабушка незамедлительно обратилась в ближайший пункт полиции.

На дежурстве находились участковый инспектор Рашид Нуржанов и сержант Адиль Кыдырманов. Не раздумывая, они бросились на помощь.

– В такие моменты каждая минута играет решающую роль. Ведь самое главное – безо­пасность людей, – прокомментировал Рашид Нуржанов.

Прибыв на место, полицейские вызвали пожарную службу и, оценив риски, сами приступили к первичной локализации огня. Ситуация осложнилась критическим обстоя­тельством: по словам хозяина дома, внутри гаража находились два газовых баллона.

Участковый инспектор проявил хладнокровие и решительность. Он немедленно организовал эвакуацию местных жителей в безопас­ное место. Это решение, как позже признали специалис­ты, стало ключевым фактором, позволившим избежать человеческих жертв.

– Для нас самым важным было сохранить жизнь и здо­ровье людей. Пока безопасность не обеспечена, нельзя отступать ни на шаг, – говорит полицейский.

К тушению огня активно присоединились жители села. Проя­вив настоящую солидарность, они подвозили воду и помогали бороться с распространяющимися очагами возгорания. Это поз­волило взять пламя под контроль и полностью ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.

Благодаря слаженным действиям полиции и подмоге жителей были сохранены жилой дом и соседние хозпостройки. Самое главное – удалось избежать трагических последствий и человеческих жертв.

Семья, чье имущество оказалось под угрозой, очень благодарна Рашиду Нуржанову, который проявил отвагу и взял ответственность за безопасность окружающих. В настоящее время он служит государственным автоинспектором, продолжая помогать людям в любых ситуациях.