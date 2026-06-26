Молодежь и креаторы Алматы получили специальное издание новой Конституции

Фото: МКИ РК

В Алматы состоялась торжественная церемония передачи новой Конституции Республики Казахстан представителям молодежного актива и креативных индустрий от имени Президента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Специальное издание с личным обращением Касым-Жомарта Токаева вручила заместитель Премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева.

«Направляя Вам специальное издание новой Конституции, выражаю искреннюю признательность за Ваш плодотворный труд во имя построения Справедливого Казахстана», - говорится в обращении.

Приветствуя участников мероприятия, вице-премьер отметила, что Глава государства уделяет особое внимание молодежи, оказывая ей всестороннюю поддержку и возлагая на нее большие надежды.

«Идея Справедливого, Чистого и Сильного Казахстана, предложенная Президентом, прежде всего тесно связана с ответственностью молодежи. Вы — созидательное поколение Нового Казахстана. Будущее нашей страны во многом зависит от того, насколько полно принципы, закрепленные в Конституции, будут воплощаться в жизнь. И прежде всего это зависит от ваших знаний, вашего труда и вашей гражданской ответственности», - подчеркнула Аида Балаева.

Заместитель Премьер-министра добавила, что все масштабные реформы в стране прежде всего направлены на будущее молодежи и отдельно остановилась на мерах государственной поддержки подрастающего поколения.

«В нашей стране последовательно расширяются возможности участия молодежи в политической и общественной жизни. При распределении депутатских мандатов по партийным спискам введена 30% квота для женщин, молодежи и граждан с особыми потребностями. Президентский молодежный кадровый резерв также стал важным социальным лифтом для формирования нового поколения управленцев», - отметила вице-премьер.

Сегодня в Казахстане сформирована комплексная система поддержки молодежи. За последние годы объем инвестиций в образование и науку увеличился в 5 раз, а бюджет системы образования вырос втрое.



По поручению Президента в 2024 году размер студенческих стипендий был увеличен в два раза. За последние 5 лет количество образовательных грантов выросло в 1,5 раза. Также на встрече было отмечено, что система подготовки кадров сегодня претерпевает масштабные изменения - будет сокращено порядка 800 специальностей. Взамен начнется подготовка наиболее востребованных на рынке специалистов.