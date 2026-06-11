Спикер Сената встретился с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана

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Маулен Ашимбаев провел встречу с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марленом Маматалиевым, впервые прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает Kazpravda.kz

В ходе встречи стороны обозначили перспективы межпарламентского сотрудничества.

Приветствуя собеседника, Маулен Ашимбаев отметил, что благодаря доверительному и дружескому диалогу на высшем уровне, казахстанско-кыргызские отношения за последние годы вышли на качественно новый уровень. В этой связи он подчеркнул необходимость законодательной поддержки инициатив Глав двух государств и активизации межпарламентских отношений, в том числе в рамках деятельности международных организаций.

«Как неоднократно подчеркивал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Казахстан и Кыргызстан – это не только добрые соседи, но и братские народы с многовековой историей дружбы, общей культурой и традициями. Сегодня между двумя странами последовательно развивается прочное партнерство, основанное на доверительном политическом диалоге, взаимной поддержке и многоуровневом сотрудничестве. Благодаря усилиям Глав государств укрепляются наши союзнические отношения, а двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень развития. Значительный импульс укреплению сотрудничества придали официальный визит Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова в Астану в 2024 году, а также официальный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Бишкек в августе 2025 года. Динамично развиваются связи наших стран и по парламентской линии», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и выразил признательность кыргызской стороне за участие в Региональном экологическом саммите, заседании Глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, а также поддержку инициатив саммита Организации тюркских государств в Туркестане.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев проинформировал собеседника о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Президента страны. Особое внимание было уделено итогам конституционной реформы.

«По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстане осуществляются масштабные преобразования, логическим продолжением которых стала конституционная реформа. Принятие новой Конституции является историческим событием для Казахстана. Стратегическая цель конституционной реформы – укрепление государственности и независимости, повышение благосостояния граждан. Новая Конституция – это своевременный ответ на глобальные вызовы и фундамент устойчивости государства на долгосрочный период. Реформа создает современную, эффективную политическую систему, ориентированную на защиту прав граждан, развитие человеческого капитала и сохранение общественного согласия в стране», – отметил Маулен Ашимбаев.

Обсудили стороны также и итоги заседаний Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийского экономического форума, в рамках которых ключевой задачей для Парламентов Казахстана и Кыргызстана стало законодательное обеспечение достигнутых договоренностей. Речь шла об оперативном создании единой правовой базы для цифровизации ключевых отраслей экономики и безопасного внедрения технологий искусственного интеллекта с учетом взаимных интересов. Наряду с этим были обозначены задачи по развитию потенциала межрегионального взаимодействия.

В свою очередь Марлен Маматалиев высоко оценил проводимые в Казахстане социально-экономические и политические преобразования и выразил заинтересованность в укреплении межпарламентского сотрудничества и законодательного обеспечения реализации совместных проектов по наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.