Спикер Сената встретился с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана

Сенат

В ходе встречи стороны обозначили перспективы межпарламентского сотрудничества.

Фото: Сенат

Маулен Ашимбаев провел встречу с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марленом Маматалиевым, впервые прибывшим в Казахстан с официальным визитом, передает Kazpravda.kz

В ходе встречи стороны обозначили перспективы межпарламентского сотрудничества.

Приветствуя собеседника, Маулен Ашимбаев отметил, что благодаря доверительному и дружескому диалогу на высшем уровне, казахстанско-кыргызские отношения за последние годы вышли на качественно новый уровень. В этой связи он подчеркнул необходимость законодательной поддержки инициатив Глав двух государств и активизации межпарламентских отношений, в том числе в рамках деятельности международных организаций.

«Как неоднократно подчеркивал Президент Казахстана Касым-Жомарт  Токаев, Казахстан и Кыргызстан – это не только добрые соседи, но и братские народы с многовековой историей дружбы, общей культурой и традициями. Сегодня между двумя странами последовательно развивается прочное партнерство, основанное на доверительном политическом диалоге, взаимной поддержке и многоуровневом сотрудничестве. Благодаря усилиям Глав государств укрепляются наши союзнические отношения, а двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень развития. Значительный импульс укреплению сотрудничества придали официальный визит Президента Кыргызстана Садыра Нургожоевича Жапарова в Астану в 2024 году, а также официальный визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Бишкек в августе 2025 года. Динамично развиваются связи наших стран и по парламентской линии», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и выразил признательность кыргызской стороне за участие в Региональном экологическом саммите, заседании Глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, а также поддержку инициатив саммита Организации тюркских государств в Туркестане.

В ходе встречи Маулен Ашимбаев проинформировал собеседника о реформах, проводимых в Казахстане по инициативе Президента страны. Особое внимание было уделено итогам конституционной реформы.

«По инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева в Казахстане осуществляются масштабные преобразования, логическим продолжением которых стала конституционная реформа. Принятие новой Конституции является историческим событием для Казахстана. Стратегическая цель конституционной реформы – укрепление государственности и независимости, повышение благосостояния граждан. Новая Конституция – это своевременный ответ на глобальные вызовы и фундамент устойчивости государства на долгосрочный период. Реформа создает современную, эффективную политическую систему, ориентированную на защиту прав граждан, развитие человеческого капитала и сохранение общественного согласия в стране», – отметил Маулен Ашимбаев.

Обсудили стороны также и итоги заседаний Высшего Евразийского экономического совета и V Евразийского экономического форума, в рамках которых ключевой задачей для Парламентов Казахстана и Кыргызстана стало законодательное обеспечение достигнутых договоренностей. Речь шла об оперативном создании единой правовой базы для цифровизации ключевых отраслей экономики и безопасного внедрения технологий искусственного интеллекта с учетом взаимных интересов. Наряду с этим были обозначены задачи по развитию потенциала межрегионального взаимодействия.

В свою очередь Марлен Маматалиев высоко оценил проводимые в Казахстане социально-экономические и политические преобразования и выразил заинтересованность в укреплении межпарламентского сотрудничества и законодательного обеспечения реализации совместных проектов по наращиванию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

#Сенат #Кыргызстан #Ашимбаев

Популярное

Все
Великий писатель земли кыргызской
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Текели обретает новый стиль
Вектор укрепления партнерства
Министр провел открытый урок
Конституционный закон Республики Казахстан
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
Феномен Шакиры
Под цифровым шаныраком
Схему незаконной выдачи ИИН иностранцам выявили в Астане
Phygital Contenders Astana 2026 – итоги второго дня турнира
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Где Будда смотрит на Или
Слушайте и говорите!
Подземные хроники Кангюя
На стороне природы
Железная леди казахской сцены
Буруктал: два берега одной реки
В МВФ отметили позитивную динамику развития экономики Казахстана
Мостостроителям дан срок до сентября
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Конституционный закон Республики Казахстан
Число долларовых миллионеров в мире в 2025 году превысило 25 млн человек
Зафиксирован профицит выработки электроэнергии
В Бурабае завершают подготовку к сбору «Айбын-2026»
Новая ветроэлектростанция на 100 МВт появится в Актюбинской области
Участники Astana Half Marathon поддержали акцию «Таза Қазақстан»
В Астане выпустили крупнейший в Центральной Евразии поток лидеров ИИ
Перезагрузка всей политической системы – Токаев подписал 5 новых конституционных законов
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Очередные находки древнего океана Тетис
Учителя готовы к переменам
Лучшего производителя кумыса выберут в Астане
ChatGPT на казахском: общество «Қазақ тілі» представило результаты работы с OpenAI
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена

Читайте также

Глава Сената выступил на вручении дипломов выпускникам NU
Какие законы принял Сенат
Глава Сената призвал не допустить роста тарифов на мобильну…
Первую административную амнистию проведут в Казахстане - Се…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]