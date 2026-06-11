Глава Сената призвал не допустить роста тарифов на мобильную связь

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что расходы сотовых операторов ни в коем случае не должны компенсироваться за счет повышения тарифов для населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рассмотренный сегодня на заседании Сената Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных» вызвал ряд вопросов у спикера палаты Парламента. В центре внимания оказались тарифы на мобильную связь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Согласно законодательным поправкам, сотовых операторов обяжут оплачивать аренду портовой емкости для подключения к Центру управления сетями телекоммуникаций. Комментируя эти новеллы, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что подобные расходы ни в коем случае не должны компенсироваться за счет повышения тарифов для населения.

«В рамках данного закона в дальнейшем предусматривается, что операторы связи будут подключаться к системе централизованного управления сетями телекоммуникации для обеспечения безопасности, противодействия кибератакам и так далее. И в этой связи, если операторы связи подключаются к этой системе, они должны будут оплачивать услуги аренды портовой ёмкости для присоединения своих сетей. Это говорит о дополнительных расходах. Поэтому нужно проработать эти механизмы, чтобы эти расходы операторов не легли в тарифы на интернет для населения. Это достаточно чувствительный вопрос», – сказал он.

Вместе с тем, председатель подчеркнул и то, что предлагаемый механизм финансирования данной системы требует дополнительного изучения и анализа со стороны уполномоченного органа.

