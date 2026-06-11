Какие законы принял Сенат

Сенат

Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты. Депутаты рассмотрели ряд отраслевых Законов и ратифицировали международные Соглашения, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания депутаты рассмотрели и одобрили Закон «Об амнистии в связи с принятием новой Конституции , а также сопутствующие ему – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнительного производства и статуса судебных исполнителей и профилактики правонарушений» и «О  внесении  изменений    и   дополнений   в Уголовный  кодекс Республики  Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики  Казахстан об административных правонарушениях».

«Одобренный сегодня пакет законов разработан во исполнение поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева о проведении уголовной и административной амнистии в связи с принятием новой Конституции. В рамках законов определены категории дел, которые прекращаются или граждане освобождаются от наказания. По ряду категорий сроки наказания будут сокращены. Важно отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны. Одобренные Сенатом законы являются важным шагом на пути утверждения в нашем обществе гуманистических и прогрессивных ценностей Основного закона», – отметил Спикер Сената.

Депутатами также был ратифицирован ряд международных Соглашений, включая Законы «О снятии оговорки и заявления Республики Казахстан к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений», «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы». Также одобрили сенаторы и Законы «О ратификации Соглашения между Правительством РК и ООН о создании в РК Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана» и «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством РК и ООН относительно Регионального центра ООН по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана». Документы направлены на создание правовой основы для реализации совместных программ в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, инклюзивного экономического роста, социальной политики и гуманитарного сотрудничества, ориентированных на потребности стран Центральной Азии и Афганистана.

«Казахстан последовательно укрепляет сотрудничество со структурами Организации Объединенных Наций. В последние годы по инициативе Главы государства реализованы долгосрочные международные проекты в этом направлении. Один из них – создание Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Значительный вклад в эту работу вносит и Парламентская комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. Созданный в Алматы специальный центр важен для устойчивого развития стран региона. Надеемся, что предпринятые шаги будут способствовать и укреплению регионального сотрудничества», – сказал Маулен Ашимбаев, комментируя законы.

Следующий блок вопросов касался рассмотрения профильных законов по вопросам газоснабжения и электроэнергетики, цифровизации и защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте, животного мира, лесного и охотничьего хозяйства, а также сферы пчеловодства.

Так, Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам газоснабжения и электроэнергетики» предусматривается государственное регулирование цены сжиженного нефтяного газа, используемого для теплоснабжения многоквартирных жилых домов, механизмы распределения сжиженного нефтяного газа путем возврата неиспользованных фракций производителям и привлечение инвестиций для строительства гидроаккумулирующих электростанций.

Наряду с этим, как было отмечено депутатами, ряд поправок в целях повышения социальной и правовой защищенности военнослужащих вносится Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования  правового  положения военнослужащих, обороны и воинской службы».

В ходе обсуждения повестки заседания особое внимание было уделено инициированному депутатами Сената закона, направленного на поддержку машиностроения. Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта» охватывает важнейшие меры по развитию автомобильной промышленности, созданию отраслевых кластеров, развитию СЭЗ и индустриальных зон, а также дуального образования.

«Закон по вопросам развития машиностроения и транспорта призван дать мощный толчок развитию отечественного машиностроения. Внесенные поправки определяют статус «промышленных кластеров», формирующихся вокруг системообразующих предприятий, и конкретизируют меры их господдержки. Документ вводит эффективные стимулы для местных производителей и оптимизирует требования к участникам специальных экономических зон. Все эти нормы в комплексе нацелены на придание нового импульса развитию машиностроения в стране», – сказал председатель Палаты и поблагодарил инициировавших закон депутатов.

Кроме того, рассмотрены и одобрены Сенатом были и другие законы. В их числе – Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте», который призван обеспечить активное внедрение передовых технологий в транспортную отрасль, содействовать цифровизации безопасности дорожного движения и повышению качества подготовки водителей транспортных средств, а также укрепить национальную кибербезопасность.

Одобрили сенаторы также и Законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования исполнительного производства», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и пчеловодства», предполагающие совершенствование деятельности соответствующих сфер и отраслей.

На ужесточение ответственности за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты, в свою очередь, направлены Законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства» и «О внесении изменений и дополнений в УК РК и КоАП РК». Так, Кодекс РК об административных правонарушениях дополняется новой статьей, предусматривающей административную ответственность за нарушение требований по установке и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга эмиссий в окружающую среду. Данная мера позволит обеспечить прозрачный и непрерывный контроль за промышленными выбросами.

#Сенат #Ашимбаев #законы

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