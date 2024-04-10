Депутаты возьмут на контроль выплаты пострадавшим от паводков

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Особое внимание уделяется областям, где сохраняется сложная ситуация. В некоторых населённых пунктах большая вода начинает отступать, однако жители не могут вернуться в свои дома, так как они непригодны для проживания. На встречах с их собственниками парламентарии разъясняют, каким образом будет возмещаться ущерб от паводка.

Депутаты Еркебулан Мамбетов, Дмитрий Колода и Бакытжан Базарбек ознакомились с ходом работы по противодействию паводкам в нескольких населённых пунктах Северо-Казахстанской области.

Сегодня уровень воды в селе Покровка Есильского района составляет более 1,5 метров, что представляет опасность. Обстоятельства осложняются и ледоходом на реке Ишим. В связи с подъёмом воды подтоплены 24 дома, жильцы своевременно эвакуированы. Мажилисмены встретились с ними и разъяснили ситуацию по возмещению затрат.

«Компенсации будут предоставляться согласно соответствующему постановлению правительства. Надо в местные госорганы в течение 30 дней с начала чрезвычайной ситуации подать заявление о возмещении, в течение 10 рабочих дней определяется размер ущерба. Средства для выплаты компенсаций имеются в резервах местных исполнительных органов. Если потребуется дополнительное финансирование, оно будет предоставлено из государственного резерва. Государство окажет помощь, никто не останется без внимания», – подчеркнул Дмитрий Колода.

Депутаты ознакомились с восстановительными работами также в соседнем селе Николаевка. Здесь в воде оказались более 20 домов, все жильцы направлены в местный эвакуационный пункт. Проводится обустройство земляных валов, работает техника.

В этот же день мажилисмены выехали в районы Кызылжарский и Шал акына, где ознакомились с обстановкой в сёлах Новоникольское, Каратал и на гидроузле в городе Сергеевка. Сегодня уровень воды на сооружении превышен на 4,2 метра. По прогнозам в течение 1-2 суток большая вода ожидается и в Петропавловске.

В ходе поездки в Атыраускую область депутат Айдарбек Ходжаназаров встретился с жителями Кульсары, которые лишились домов из-за паводка. По его словам, затоплено 40% города, существует риск распространения различных заболеваний. Мажилисмен отметил, что местный эпидемиологический центр должен предпринять необходимые меры для предотвращения проблемы. За последние два дня уровень воды здесь снизился. Теперь власти будут работать по возмещению убытков пострадавшим жителям.

Айдарбек Ходжаназаров также посетил Бейнеуский район Мангистауской области, куда были вынуждены уехать кульсаринцы, чьи дома затопило паводком. В местной школе организовали эвакуационный пункт, где приют нашли около 700 человек. Уроки же для учеников перевели в онлайн-формат.

В Павлодарской области находится депутат Вера Ким. Она встретилась со службами, задействованными в противопаводковых мероприятиях в Актогайском, Успенском, Иртышском и Железинском районах. Это сотрудники акиматов, ДЧС, управлений координации занятости и социальных программ, образования, здравоохранения, СЭС и другие. На встречах особое внимание уделялось координации работы, в том числе по переброске техники между районами. Депутат провела ряд встреч с людьми и разъясняла алгоритм предоставления помощи от государства. Всего от паводков в регионе пострадали 125 семей. По предварительным расчётам сумма ущерба составляет 207,9 млн тенге. На сегодня 71 семья получила 38,3 млн тенге выплат на ремонт и восстановление жилья. Социальных объектов, повреждённых от наводнения, нет.