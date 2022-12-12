"Дерево мира" презентовали в Астане

Интерактивная арт-инсталляция «Дерево Мира» символизирует один из ключевых социально-философских принципов, лежащих в основе идеологии Съезда - поиск общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Председатель Сената Парламента РК, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев принял участие в торжественной презентации инсталляции «Дерево мира», которая содержит послания лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что Съезд вносит важный вклад в продолжение межрелигиозного диалога и является значимой инициативой в деле продвижения духовных ценностей, культуры диалога и взаимоуважения.

«VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий стал историческим и уникальным событием как по уровню и количеству участников, так и важности рассматриваемых вопросов в столь непростое время для мирового сообщества. Мировые духовные лидеры, включая Папу Римского Франциска, Верховного имама Аль-Азхара Ахмеда-ат-Тайеба, на Съезде подняли фундаментальные вопросы развития современного мира, продвижения культуры диалога, взаимоуважения и миролюбия, которые нашли отражение в итоговой декларации. Чтобы оставить созидательную память об этом историческом событии мы инициировали два творческих проекта. Современный и многофункциональный Парк мира и согласия в Астане и инсталляцию «Дерево мира» с посланиями мировых духовных лидеров», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената напомнил, что в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Астане в сентябре, приняли участие более 100 зарубежных делегатов из порядка 50 стран мира, среди которых представители ислама, христианства, иудаизма, индуизма, синтоизма, даосизма, буддизма, бахаи и джайнизма.

Представленная интерактивная арт-инсталляция «Дерево Мира» символизирует один из ключевых социально-философских принципов, лежащих в основе идеологии Съезда - поиск общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий. В инсталляции представлены рукописные тексты участников VII Съезда. Автором проекта выступила Лейла Махат.

В мероприятии также приняли участие депутаты Парламента РК, главы ряда зарубежных дипломатических миссий в Казахстане, представители религиозных и общественных объединений, высших учебных заведений и другие.