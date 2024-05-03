Реабилитацию людей с инвалидностью обсудили в совете по инклюзии при Сенате

Очередное заседание Совета по инклюзии при Сенате было посвящено проблемам медицинской, трудовой и социальной реабилитации людей с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Сенаторы совместно с представителями государственных органов и экспертного сообщества подготовили пакет рекомендаций, направленных на поддержку данной категории граждан, а также обсудили механизмы взаимодействия по их дальнейшей реализации.

Приветствуя участников встречи, спикер Сената подчеркнул, что президент страны уделяет приоритетное внимание формированию инклюзивного общества, где каждый гражданин имеет равные возможности для реализации своего потенциала. Вместе с тем, в стране есть ряд вопросов, требующих своего решения. К примеру, несмотря на доказанную эффективность лучших практик найма и профессионального развития лиц с инвалидностью казахстанские компании слабо стремятся использовать потенциал данной группы казахстанцев. Причиной этому, по мнению Маулена Ашимбаева, может являться неадаптированность рынка труда к потребностям таких граждан.

«Формирование инклюзивного общества равных возможностей является одним из важнейших приоритетов повестки реформ президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Прежде всего, это равный и справедливый доступ к медицинскому обслуживанию, качественному образованию, трудоустройству и возможности для эффективной социализации. Важно развивать социальную реабилитацию. Одним из элементов содействия реабилитации является трудоустройство. Однако сегодня трудовой занятостью охвачено только 36% лиц с инвалидностью в трудоспособном возрасте», – сказал председатель палаты в своем выступлении.

Вместе с тем, в ходе обсуждения инклюзивных условий обучения, было отмечено, что недостаточно только создание физической безбарьерной среды. Инклюзивное образование – это гибкие программы, адаптированные технические и учебные средства, соответствующая компетентность педагогов. Однако в регионах по-прежнему наблюдается дефицит педагогических кадров и реабилитологов.

Кроме того, как подчеркнул спикер Сената, неверно рассматривать реабилитацию людей с ограниченными возможностями только с медицинской стороны. Эта актуальная социальная проблема требует особого комплексного подхода и взаимодействия заинтересованных сторон.

«Ежегодно растет количество детей с особыми образовательными потребностями. Согласно данным национальных исследований, 50% педагогов не готовы к такому формату работы и разработке соответствующих индивидуальных учебных планов. В этих условиях возрастает необходимость разработки современной модели подготовки учителей и воспитателей для работы с данной категорией детей. Таким образом, считаем критически важным развитие реабилитации как комплексного процесса. Со своей стороны, Сенат Парламента готов оказать законодательную поддержку соответствующим инициативам, разработать и принять необходимые законы», – резюмировал спикер палаты.

Отметим, Совет по инклюзии Сената действует с октября прошлого года и нацелен на содействие включению лиц с инвалидностью в активную общественную, социальную и трудовую жизнь. За это время на площадке Совета поднимались вопросы, касающиеся трудоустройства и занятости лиц с инвалидностью, роли бизнеса в создании инклюзивной среды и доступа к финансовым услугам и инфраструктуре.

В ходе обсуждения проблематики на заседании Совета наряду с депутатами выступили министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, международный эксперт по вопросам инвалидов и реабилитации ООН Оксана Владимирова, доктор медицинских наук Шолпан Булекбаева, координатор корпоративного фонда «Қамқорлық қоры» Айнур Нурхожаева, президент Ассоциации социальных инноваторов Эмин Аскеров, председатель центра реабилитации людей с инвалидностью «Шанс» Василий Шиманский и другие.

По итогам заседания, выработанные Советом предложения по содействию медицинской, трудовой и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями, будут переданы в соответствующие государственные органы, ряд предложений будут направлены в качестве депутатских запросов. Кроме того, вопросам реабилитации будет уделено внимание и при рассмотрении в Сенате республиканского бюджета на предстоящие годы.