Спикер Сената принял участие в запуске акселератора по целям устойчивого развития

Сенат
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Спикер Сената Маулен Ашимбаев и группа депутатов палаты приняли участие в запуске акселератора по Целям устойчивого развития ООН в рамках совместной работы общественного проектного офиса Сената, Maqsut Narikbayev University и акимата Акмолинской области, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Спикер Сената  подчеркнул, что главой государства уделяется приоритетное внимание вопросам устойчивого развития. Реализуются системные меры и разрабатываются новые проекты, направленные на позитивные изменения в этой сфере.

Одним из эффективных механизмов взаимодействия в работе по достижению ЦУР призван стать акселератор, в рамках которого семь проектно-исследовательских команд совместно с сенаторами-кураторами в течение 100 дней будут сфокусированы на достижении таких целей устойчивого развития, как «Хорошее здоровье и благополучие», «Качественное образование», «Достойная работа и экономический рост», «Устойчивые города и населенные пункты» и «Мир, правосудие и правопорядок». Результаты работы будут запущены в виде пилотных проектов в Акмолинской области.

Работая в таком формате, как отметил Маулен Ашимбаев, экспертные команды смогут выявить зоны с высоким потенциалом совершенствования законодательства и барьеры, препятствующие достижению Целей устойчивого развития

«В 2023 году по поручению президента страны в парламенте была создана Комиссия по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития. По итогам совместной работы с регионами мы запустили акселератор, который рассматриваем как важный инструмент для выработки эффективных решений и продолжений для системной работы в рамках реализации ЦУР. В результате проводимой работы мы ожидаем получить от команд акселератора предложения по проектам законов, направленных на решение актуальных вопросов, инициативы по достижению Целей устойчивого развития, а также конкретные предложения по развитию регионов», – сказал Маулен Ашимбаев и поблагодарил экспертов за активное сотрудничество в данном направлении.

Отметим, что в состав команд акселератора вошли члены Клуба молодых экспертов при Сенате, выпускники Школы аналитики, ученые Maqsut Narikbayev University и приглашенные эксперты.

 

 

#Сенат #ЦУР

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