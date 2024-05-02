Меры по предотвращению ЧС предложил сенатор Лукин

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Акиматы на местах готовились к паводку не качественно, а мероприятия по инженерной защите от паводков, дождевых и талых вод были проведены формально. Все это не позволило исключить или минимизировать риски подтопления. Меры по предотвращению ЧС в своём депутатском запросе предложил сенатор Андрей Лукин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Вместе с тем, основными факторами, способствовавшими подтоплениям, также стали: несвоевременный вывоз снега, недостаточное обустройство обводных каналов и дамб, слабое состояние гидротехнических сооружений, некорректная застройка без учета гидрологии и водоохраны, недостаточная очистка водопропускных сооружений, отсутствие ливневой канализации и арычных сетей и другое. Становится очевидным вопрос необходимости эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности МЧС по основным направлениям деятельности, таким как предупреждение и ликвидация ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и промышленной безопасности, организация и ведение мероприятий гражданской обороны, управление кризисными ситуациями», - сказал депутат.

Андрей Лукин предложил правительству выработать основные направления единой технической политики развития и функционирования системы связи МЧС.

Сенатор также отметил важность формирования современной информационной инфраструктуры и проводить на ее основе работы по предупреждению, прогнозированию, управлению силами и средствами при возникновении ЧС.