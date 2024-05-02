Меры по предотвращению ЧС предложил сенатор Лукин

Сенат
127
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Депутат перечислил ряд проблем в сегодняшнем состоянии структуры и работы МЧС

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акиматы на местах готовились к паводку не качественно, а мероприятия по инженерной защите от паводков, дождевых и талых вод были проведены формально. Все это не позволило исключить или минимизировать риски подтопления. Меры по предотвращению ЧС в своём депутатском запросе предложил сенатор Андрей Лукин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Вместе с тем, основными факторами, способствовавшими подтоплениям, также стали: несвоевременный вывоз снега, недостаточное обустройство обводных каналов и дамб, слабое состояние гидротехнических сооружений, некорректная застройка без учета гидрологии и водоохраны, недостаточная очистка водопропускных сооружений, отсутствие ливневой канализации и арычных сетей и другое. Становится очевидным вопрос необходимости эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности МЧС по основным направлениям деятельности, таким как предупреждение и ликвидация ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и промышленной безопасности, организация и ведение мероприятий гражданской обороны, управление кризисными ситуациями», - сказал депутат.

Андрей Лукин предложил правительству выработать основные направления единой технической политики развития и функционирования системы связи МЧС.

Сенатор также отметил важность формирования современной информационной инфраструктуры и проводить на ее основе работы по предупреждению, прогнозированию, управлению силами и средствами при возникновении ЧС.

«Сегодняшнее состояние информационной инфраструктуры МЧС требует принятия кардинальных мер по решению проблемных вопросов. Во-первых, это отсутствие прогрессивных и необходимых технологий в деятельности министерства. Во-вторых, отсутствие единой политики в области средств связи, средств регистрации обращений, а также управления силами и средствами. В этой связи для решения вопросов, предлагается рассмотреть возможность унификации систем связи, информационных систем, а также внедрения единой информационной платформы, требующих финансирования», - предложил
сенатор.

#проблемы #МЧС #Лукин #предложение #сенатор

Популярное

Все
Адвокат Бишимбаева попросил удалить из зала суда людей с надписями на футболках
Склад загорелся в алматинском "Атакенте"
Крупный складской комплекс и теплицу с новыми технологиями откроют в Шымкенте
Бектенов: В единстве и солидарности – могучая сила нашего народа
Первый казахский детский сад открыли в США
Массовая гибель скота и урожая зафиксирована в Южной Африке
Ещё одно дело Гульмиры Сатыбалды передали в суд
36 человек погибло при обрушении трассы в Китае
Вопросы защиты наследия тюркской культуры обсудили в Азербайджане
10 человек стали жертвами сильнейшего наводнения в Бразилии
Фонд памяти Салтанат Нукеновой появился в Казахстане
Рекорд Месси побили в Лиге чемпионов
Медицинский поезд «Саламатты Казахстан» отправился из Астаны в аулы
Казахстанцы смогут добровольно отказываться от банковских займов и микрокредитов
Токаев поставил ряд задач по улучшению состояния государственных финансов
Обновился рейтинг WBA
Аэропорт Астаны временно не будет работать по ночам
Новые поправки в закон о связи разъяснили в Минцифры
Балласт незаконно добывали в Алматинской области
Брат Салтанат Нукеновой на прениях: «Она была нашей маленькой принцессой»
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Пилот Air Astana в состоянии наркотического опьянения был задержан в аэропорту Алматы
Тест на прочность: держаться вместе!
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Полицейский спас жизнь ребенку
Рыбакина уверенно обыграла итальянскую соперницу на супертурнире в Испании
У границы фуры ходят хмуро
Гибель детей при пожаре в Индере: арестован поджигатель квартиры
Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?
В Казахстане дешевеют яйца
На весенне-полевые работы аграриям требуется 1,5 трлн тенге
Долговечность строений зависит от качества стройматериалов
Навигация открылась на судоходных водных путях в Казахстане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева

Читайте также

Казахстанцы смогут добровольно отказываться от банковских з…
Межпарламентское сотрудничество обсудили Маулен Ашимбаев и …
Лишь половина казахстанской фармпродукции соответствует ста…
Количество квот для кандасов предложил увеличить сенатор Кы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]