Меры по предотвращению ЧС предложил сенатор Лукин

Депутат перечислил ряд проблем в сегодняшнем состоянии структуры и работы МЧС
Акиматы на местах готовились к паводку не качественно, а мероприятия по инженерной защите от паводков, дождевых и талых вод были проведены формально. Все это не позволило исключить или минимизировать риски подтопления. Меры по предотвращению ЧС в своём депутатском запросе предложил сенатор Андрей Лукин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
«Вместе с тем, основными факторами, способствовавшими подтоплениям, также стали: несвоевременный вывоз снега, недостаточное обустройство обводных каналов и дамб, слабое состояние гидротехнических сооружений, некорректная застройка без учета гидрологии и водоохраны, недостаточная очистка водопропускных сооружений, отсутствие ливневой канализации и арычных сетей и другое. Становится очевидным вопрос необходимости эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности МЧС по основным направлениям деятельности, таким как предупреждение и ликвидация ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной и промышленной безопасности, организация и ведение мероприятий гражданской обороны, управление кризисными ситуациями», - сказал депутат.
Андрей Лукин предложил правительству выработать основные направления единой технической политики развития и функционирования системы связи МЧС.
Сенатор также отметил важность формирования современной информационной инфраструктуры и проводить на ее основе работы по предупреждению, прогнозированию, управлению силами и средствами при возникновении ЧС.
«Сегодняшнее состояние информационной инфраструктуры МЧС требует принятия кардинальных мер по решению проблемных вопросов. Во-первых, это отсутствие прогрессивных и необходимых технологий в деятельности министерства. Во-вторых, отсутствие единой политики в области средств связи, средств регистрации обращений, а также управления силами и средствами. В этой связи для решения вопросов, предлагается рассмотреть возможность унификации систем связи, информационных систем, а также внедрения единой информационной платформы, требующих финансирования», - предложил
сенатор.