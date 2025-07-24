Говоря о развитии Шымкента, невозможно обойти вниманием уникальный уголок природы – городской дендропарк. Сегодня здесь уже второй месяц полным ходом ведется строительство библиотеки, Дома шахматиста и чайханы. По словам чиновников, проект этот «народный», финансируемый исключительно за счет предпринимателей. Но горожане все чаще задаются закономерным вопросом: зачем нужны такие постройки, если тенистые деревья, ради которых сюда и приходят люди, сегодня находятся на грани выживания?

Директор дендропарка Есдаулет Достияров утверждает, что ни одно дерево не пострадало: стройка, мол, ведется на месте старого здания и фонтана. При этом обещает: новая библиотека будет уютной, современной, открытой для всех и, что важно, научной, ведь дендропарк официально считается научным учреждением.

На бумаге все выглядит идеально: и культура развивается, и природа сохраняется. Но есть одно большое «но». И оно буквально прячется в тени деревьев, которые уже начали усыхать. В дендропарке не хватает главного – воды.

Проблема, к сожалению, не нова. Прошлым летом по этой причине дендропарк уже потерял около 8 тыс. деревьев. Цифра официальная: катастрофическую утрату подтвердила специальная комиссия. Причина?

Большой магистральный канал (БМК), давно не видевший ремонта и частично поврежденный после строительства дорожной развязки на проспекте Байдибек-би – улице Аргынбекова, утратил былую полноводность. Сказалось и отсутствие автоматической системы полива. Все это совпало с аномальной жарой и – что хуже всего – равнодушием. Короче, деревья не пережили прошлый летний сезон.

А ведь многие из них росли здесь десятилетиями. Дендропарк был заложен в 1979 году по инициативе тогдашнего первого секретаря обкома партии Асанбая Аскарова, чье имя он и носит сегодня. Площадь парка – более ста гектаров. Это настоящий зеленый лес в центре города, где собраны редкие и экзотические виды. Сюда устремляются сотни горожан каждый день – ради отдыха, покоя и природы.

В прошлом году парк пережил рукотворную засуху, скандал с «мертвыми душами», суды, хищения, обещания восстановления. А теперь вот грянуло строительство. Но не системы водоснабжения, которая спасла бы деревья, а неких «культурных объектов». Конечно, развитие культуры – дело важное. Но не тогда, когда деревья умирают...

Руководство парка утверждает, что все находится под контролем. Говорят, канал восстановлен, автоматический полив почти готов. Где нельзя им воспользоваться, деревья поливают вручную – из ведер и водовозок. На ремонт выделено 24,5 млн тенге.

Обещания привести в порядок систему полива шымкентцы слышат не первый год. Но на месте прежних зеленых полян все чаще наблюдается потрескавшаяся земля... Деревьям не нужны бодрые отчеты и пафосные пресс-релизы. Им нужна вода. Каждый день. Иначе они умирают – тихо, без скандалов, просто перестают зеленеть.

Сейчас, в пик июльской жары, тревога горожан усиливается. В соцсетях уже пишут: в парке снова сохнут деревья, поляны выцветают, в воздухе пыль вместо свежести. На этом фоне библиотека и шахматный клуб воспринимаются как насмешка.

Ну построят чайхану – посетители смогут утолить жажду. Да, парк теперь работает с пяти утра до часа ночи. Вход платный – 100 тенге. Сумма символическая, но вопрос остается: если деньги берут, почему до сих пор поливают из ведер? Почему автоматический полив до сих пор не внедрен повсеместно?

Нельзя противопоставлять культуру и природу. Это единое целое. Библиотека в дендропарке – хорошая идея. Но при одном условии – если она не появляется вместо деревьев. Прогресс не должен уничтожать корни. Он должен их поддерживать.

Не стоит ссылаться на то, что чайхану строят на месте старой точки общепита, под которую, кстати, несколько лет назад вырубили деревья. Тогда вырубили. Сейчас не поливают. Результат один и тот же.

Мы слишком привыкли, что красивые проекты нередко маскируют системные проблемы. И особенно тревожно становится, когда внимание общественности уводится к фасадам, плитке и интерьеру, тогда как листья опадают – не осенью, а в начале лета.

Если библиотека действительно народный проект, как утверждают инициаторы, то у народа есть право спросить: почему «зеленые легкие» города снова страдают от жажды?

Ответов на этот и многие вопросы нет в пресс-релизах и отчетах. Его дает лето. Настоящее, жаркое, шымкентское. Если деревья не переживут его, если к прошлогодним восьми тысячам засохших прибавится еще сотня-другая, никакими книгами нельзя будет оправдаться.

При закладке дендропарка было высажено более тысячи различных видов деревьев. Почти все прижились, включая экзотические. Но сейчас осталась лишь треть от этого биоразнообразия. По данным инвентаризации 2009 года, в парке насчитывалось 560 видов деревьев. Два года назад прошла новая ревизия, по результатам которой не досчитались еще нескольких сотен уникальных деревьев и кустарников.

Городские власти поручили администрации дендропарка разработать программу по расширению дендрофлоры. В планах – высадка декоративных кустарников и цветов. Впервые здесь появились интродуценты, которые ранее не выращивались не только в дендрарии, но и вообще в Шымкенте. Среди них пять видов рододендронов, облепиха янтарная, барбарис Тунберга, тюльпановое дерево, красный клен, вейгела, магнолия, красный тополь, азалия, форзиция, пузыреплодник, магония.

Их размножением занимается научный отдел дендропарка, используя семена и черенки. Восстановлен питомник, десятилетиями находившийся в запустении. Сейчас это рабочая площадка, где выращиваются сотни молодых саженцев, уже адаптированных к местному климату.

По информации Есдаулета Достиярова,­ дендропарк закупил 179 видов семян и 84 вида черенков. Дополнительного финансирования не потребовалось: средства изыскали из бюджета учреждения, на содержание которого из городской казны ежегодно выделяется около 700 млн тенге.

Уход за «новоселами» осуществляют биологи и ботаники. Если все саженцы приживутся, биоразноо­бразие дендропарка увеличится примерно на 200 видов. На его территории сейчас растут девять видов растений из Красной книги.

Научная работа включает и формирование семенного фонда: уже собрано семя около сотни редких видов – как для хранения, так и для посадки. Есть и гербарий, насчитывающий более 250 видов. Причем гербарий – это не просто коллекция. Это генетический архив, позволяющий воссоздать утраченные растения, используя ДНК из образцов.

Специалисты знают, как сохранить семена, как вырастить тую или голубую ель из семечка, как превратить черенок в полноценное дерево. Они умеют оживлять дендропарк. Только вот им, как и деревьям, нужна поддержка. И самое главное – им нужна вода. Без нее не будет ни новых видов, ни старых аллей, ни будущего.