Держать ситуацию под контролем Свежий выпуск 12 апреля 2024 г. 3:49 74 Ербол Тишкамбаев Депутаты Мажилиса остаются в паводковых регионах до полной стабилизации ситуации. фото пресс-службы Мажилиса Народные избранники помогают с организацией противопаводковых работ, а также разъясняют меры государственной поддержки жителям, пострадавшим от наводнения. Так, депутат Екатерина Смышляева находится в Костанайской области. Здесь она провела встречи с представителями ведомственных структур и жителями сел Алтынсарино и Мичурино Костанайского района, которые пострадали от паводков. В Алтынсарино затоплен 141 дом, в Мичурино – 34 дома. – На данный момент самое главное – обеспечить безопасность людей, максимально снизить материальные потери граждан. Мы будем работать вместе с районным акиматом, чтобы члены комиссии оценили состояние домов. Пока ситуация полностью не стабилизируется, мы будем находиться на месте и держать ситуацию под контролем, – отметила Екатерина Смышляева. Она также разъяснила жителям меры господдержки, доступные для пострадавших, подробно рассказала о процедурах получения финансовой помощи, компенсаций и других. На встрече была организована выдача гуманитарной помощи: продуктовых наборов, одежды и предметов первой необходимости. Мажилисмены Казыбек Алишев, Аманжол Алтай и Аскар Садыков продолжают работать в Актюбинской области. Они встретились с жителями Уилского района, который больше всего пострадал от паводков. Сейчас затопленный участок дороги, ведущей к селу Уил, отремонтирован, по нему началось движение. Депутаты обсудили с местными исполнительными органами меры по ускорению восстановления моста. В свою очередь люди беспокоятся о жилье. В настоящее время для жителей, чьи дома были затоплены, установлены военные палатки, а из районного бюджета выделены средства на строительство деревянных домов. Депутаты Айна Мусралимова, Гаухар Танашева и Даулет Мукаев посетили несколько районов Акмолинской области. В городе Атбасаре уровень реки Жабай превысил критическую отметку и составляет 4,5 метра. Проводятся работы по укреплению и возведению дополнительных земляных валов. Задействованы силы и средства акиматов, ДЧС Акмолинской и Жамбылской областей, курсанты, военнослужащие и волонтеры. На сегодня эвакуированы 123 человека. В Есильском районе образовалась угроза подтопления населенных пунктов из-за подпора воды в реке Есиль и разлива ее притока – реки Кызыл Су. В этой связи за минувшие сутки спасатели эвакуировали 461 человека из сел Ленинское, Игилик и Свободное. На данный момент противопаводковые мероприятия продолжаются. С готовностью областного центра Северо-Казахстанской области к противостоянию стихии ознакомились мажилисмены Еркебулан Мамбетов, Дмитрий Колода и Бакытжан Базарбек. В Петропавловске на этой неделе ожидается пик паводка. Вода движется в город со стороны Сергеевского гидроузла, по пути затронув ряд сел, в числе которых Покровка и Новоникольское. – Главная задача – безопасность. Я видел, что население, акимы сельских округов не воспринимали все всерьез. А это огромный уровень воды. Есть у людей недоверие касательно компенсации за имущество. Поэтому мы здесь, мы даем разъяснение, что выплаты по последствиям паводка будут всем пострадавшим. Мы будем работать над этим, – подчеркнул Еркебулан Мамбетов. Сейчас полным ходом идут работы по укреплению дамбы в микрорайоне «Подгора». В поселке Заречном силами сотрудников полиции и ДЧС проводится эвакуация жителей из зоны подтопления, однако 47 человек отказываются покидать дома. Депутаты провели с ними разъяснительные беседы. В этот же день они ознакомились с обстановкой на Петропавловском гидроузле и посетили дамбу в поселке Кожевенном. В регионе также работает депутат Азат Перуашев. Сегодня он осмотрел восточный берег реки Ишим, в течение ближайших часов прогнозируется подъем уровня воды. Мажилисмен также встретился с жителями села Тепличного, передал резиновые лодки и комбинезоны и для спасательных работ. В планах – другие населенные пункты, которые находятся в зоне подтопления. #мажилис #депутаты #паводок #население #помощь