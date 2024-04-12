Держать ситуацию под контролем

Народные избранники помогают с организацией противопаводковых работ, а также разъяс­няют меры государственной поддержки жителям, пострадавшим от наводнения. Так, депутат Екатерина Смышляева находится в Костанайской облас­ти. Здесь она провела встречи с представителями ведомственных структур и жителями сел Алтынсарино и Мичурино Костанайского района, которые пострадали от паводков. В Алтынсарино затоплен 141 дом, в Мичурино – 34 дома.

– На данный момент самое главное – обеспечить безопас­ность людей, максимально снизить материальные потери граж­дан. Мы будем работать вместе с районным акиматом, чтобы члены комиссии оценили сос­тояние домов. Пока ситуация полностью не стабилизи­руется, мы будем находиться на мес­те и держать ситуацию под контро­лем, – отметила Екатерина Смышляева.

Она также разъяснила жителям меры господдержки, дос­тупные для пострадавших, подробно рассказала о про­цедурах получения финансовой помощи, компенсаций и других. На встрече была организована выдача гуманитарной помощи: продуктовых наборов, одежды и предметов первой необходимости.

Мажилисмены Казыбек Алишев, Аманжол Алтай и Аскар Садыков продолжают работать в Актюбинской области. Они встретились с жителями Уилского района, который больше всего пострадал от паводков. Сейчас затопленный участок дороги, ведущей к селу Уил, отремонтирован, по нему началось движение. Депутаты обсудили с местными исполнительными органами меры по ускорению восстановления моста.

В свою очередь люди беспокоятся о жилье. В настоящее время для жителей, чьи дома были затоплены, установлены военные палатки, а из районного бюджета выделены средства на строительство деревянных домов.

Депутаты Айна Мусралимова, Гаухар Танашева и Даулет Му­каев посетили несколько районов Акмолинской области. В городе Атбасаре уровень реки Жабай превысил критическую отметку и составляет 4,5 метра. Проводятся работы по укреплению и возведению дополнительных земляных валов. Задействованы силы и средства акиматов, ДЧС Акмолинской и Жамбылской областей, курсанты, военнослужащие и волонтеры. На сегодня эвакуированы 123 человека.

В Есильском районе образовалась угроза подтопления населенных пунктов из-за подпора воды в реке Есиль и разлива ее притока – реки Кызыл Су. В этой связи за минувшие сутки спасатели эвакуировали 461 человека из сел Ленинское, Игилик и Свободное. На данный момент противопаводковые мероприятия продолжаются.

С готовностью областного центра Северо-Казахстанской области к противостоянию стихии ознакомились мажилисмены Еркебулан Мамбетов, Дмитрий Колода и Бакытжан Базарбек. В Петропавловске на этой неделе ожидается пик паводка. Вода движется в город со стороны Сергеевского гидроузла, по пути затронув ряд сел, в числе которых Покровка и Новоникольское.

– Главная задача – безопасность. Я видел, что население, акимы сельских округов не воспринимали все всерьез. А это огромный уровень воды. Есть у людей недоверие касательно компенсации за имущество. Поэтому мы здесь, мы даем разъяснение, что выплаты по последствиям паводка будут всем пострадавшим. Мы будем работать над этим, – подчеркнул Еркебулан Мамбетов.

Сейчас полным ходом идут работы по укреплению дамбы в микрорайоне «Подгора». В поселке Заречном силами сотрудников полиции и ДЧС проводится эвакуация жителей из зоны подтопления, однако 47 человек отказываются покидать дома. Депутаты провели с ними разъяснительные беседы. В этот же день они ознакомились с обстановкой на Петропавловском гидроузле и посетили дамбу в поселке Кожевенном.

В регионе также работает депутат Азат Перуашев. Сегодня он осмотрел восточный берег реки Ишим, в течение ближайших часов прогнозируется подъем уровня воды. Мажилисмен также встретился с жителями села Тепличного, передал резиновые лодки и комбинезоны и для спасательных работ. В планах – другие населенные пункты, которые находятся в зоне подтопления.