Десерты с любовью

Открывать свое дело – всегда волнительно, но если оно действительно нравится, сама Вселенная подскажет путь. В этом убедилась Айнур Сейдагалиева – индивидуальный предприниматель из столицы, мама четверых детей, которая уже четыре года радует клиентов невероятно вкусными десертами.

Попробовать клубнику в шоколаде именно от Айнур мне посоветовала коллега, попадались на глаза и хвалебные истории знакомых в Instagram. И вот, решив отметить отпуск, сделала заказ. Приятный голос в аудиосообщении обрадовал, что все будет готово сегодня, в течение нескольких часов, как только привезут свежайшую ягоду.

Двери мне открыла молодая женщина в косынке и милом фартуке, с добродушной улыбкой и таким теплым взглядом. Помню, подумалось: у человека со столь приятной энергетикой не может быть плохой продукции.

Айнур родом из Кызылорды, выросла с двумя сестрами и двумя братьями. Почти 14 лет назад переехала в столицу, и теперь у нее тоже большая семья, а дома всегда детский смех. За плечами у предпринимателя два высших образования по специальностям «программирование» и «экономика», множество пройденных курсов.

– До замужества работала в налоговой, потом в бухгалтерии частной фирмы. Вообще, бухгалтерия мне нравилась, но вот уже 10 лет я в декрете, – смеется Айнур. – До увлечения кондитерским делом искала себя, много чем занималась: заказывала вещи из Китая, продавала через интернет-магазин, плела ободки, браслеты, броши. Я по натуре человек такой – не люблю просто так сидеть дома. Да, занималась детьми, домом, бытом, но все равно хотелось иметь свое дело, чтобы был какой-то доход.

Готовить будущий кондитер любила с детства, однако с тортами хорошие отношения завязались не сразу: как и многие из нас, Айнур начинала их печь по рецептам и видео из Интернета, но вскоре поняла, что инструкции зачастую неполные, и оттого десерты часто не получались.

– В феврале 2018 года я записалась на мастер-класс по кондитерскому делу и с тех пор начала заниматься тортами. Помню свой первый заказ: всю ночь пекла торт для подруги свекрови. Очень переживала, но ей все понравилось. Начинать было тяжело, но не страшно. Мне кажется, это зависит от человека, потому что да, конкуренция в кондитерском деле очень большая, но если ты будешь бояться и думать о неудаче, она тебя и постигнет. Важно верить в себя, свои силы и любить дело. Конечно, бывало в месяц поступит один-два заказа. Но я не падала духом, потому что нравился сам процесс: сначала заводишь из яиц и сахара тесто, потом выпекаешь бисквит, соединяешь с кремом, затем украшаешь, – с неподдельным интересом рассказывает Айнур.

Одним мастер-классом, конечно же, не обошлось. Айнур уверена: нужно всегда развиваться, учиться чему-то новому и ни в коем случае не стоять на месте. Так, в копилке кондитера мастер-классы не только «по профилю», но и по развитию Instagram-страницы, налаживанию контакта с клиентами, а несколько лет назад она проходила марафон, где предлагала свои услуги в обмен на честные отзывы блогеров, благодаря чему познакомилась со многими людьми.

– Таргетировала свою рекламу только в первые 2–3 месяца, с тех пор мне поступают заказы благодаря сарафанному радио: блогеры, клиенты рекламируют мою продукцию только потому, что им нравится. По тортам я клиентов сейчас вообще не ищу, они сами приходят. Многие говорят, что попробовали мой торт на каком-то мероприятии, пришли по рекомендации. Большой стимул и показатель для меня – отсутствие негативных отзывов за все это время, – отметила Айнур Сейдагалиева.

Особенность ее кондитерских изделий в том, что все они готовятся из натуральных продуктов, без использования каких-либо заменителей, загустителей и прочих поварских «хитростей».

– Исключительно натуральные сливки, сливочное масло, творожный сыр. Для клубники в шоколаде – только бельгийский шоколад. Да, он немного дороже, но зато я буду на 100% уверена в качестве своего продукта, потому что каждый десерт готовлю как для себя: от души, с любовью, по-домашнему. Чтобы человеку было приятно и вкусно, когда он будет есть, чтобы ни в коем случае не было стыдно кому-то дарить, – подчеркнула Айнур.

Готовит она одна. Да, зачастую от множества заказов сильно устает, но старается не отказывать и всегда брать работу. С закупками и доставкой товаров помогает муж. Поддержка супруга, признается кондитер, очень важна и играет весомую роль в деле.

– Несколько бессонных ночей, бывало, конечно, заставляли поду­мать: может, не мое это, бросить все? – рассуждает Айнур. – Но, знаете, поняла: когда не занимаюсь делом, – хуже. Я как будто деградирую, начинается депрессия, мне ничего не нравится, ничего не хочу. А когда пеку, наоборот, все успеваю, в том числе и по домашним делам, и с детьми позаниматься.

В основном готовит кондитер то, на что есть спрос, а полученную информацию с мастер-классов адаптирует под себя и свой продукт: с одного – интересные начинки, с другого – бисквиты, так как не всегда те пирожные, что представляет мастер, пользуются у нас популярностью.

Самое главное в «делах со сладостями», поделилась Айнур, – передать клиенту через десерт хорошие пожелания. Это ее такая маленькая хитрость, уже ставшая традицией.

– Я всегда во время готовки проговариваю про себя – «чтобы у этого человека сбылись все мечты, чтобы с этим тортиком открылась ему новая дорога». Если парень девушке, например, дарит десерт, желаю, чтобы у них сложились самые хорошие отношения. Именинникам – здоровья, детям – счастливой жизни, пожилым – долголетия, – рассказала Айнур.

Занимается женщина и благотворительностью: 2% от продаж отправляет в фонд помощи многодетным семьям Asar Ume, участвует в благотворительных ярмарках, помогает с десертами на мероприятиях «садака-джария». Правда, эту деятельность Айнур особо не афиширует, потому что считает, что благие дела нужно делать от души, а не на публику.

У Айнур есть мечта – открыть свою кондитерскую.

– Очень рада, что нашла себя. Сейчас мой месячный доход вырос втрое, и я расту на глазах, не стою на месте, верными шагами иду к своей цели. Хочу маленькое, но свое помещение – студию, где я смогу готовить торты и проводить мастер-классы. Уже провожу индивидуальные мастер-классы раз-два в полгода на дому, пока обучила пять девочек. В целом люди часто об этом спрашивают, поэтому, думаю, было бы интересно и в этой сфере реализовать потенциал, – поделилась Айнур Сейдагалиева.

После такого замечательного разговора дома меня ждал чай. Коробочка с приятным дизайном, невероятный запах и яркий вкус бельгийского шоколада, раскрывающийся клубничным «взрывом». Съела всю коробку... сразу. Вот что значит «приготовлено с любовью!»