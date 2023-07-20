Дешевая российская пшеница обесценивает труд казахстанских фермеров

Экономика
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Андрей Кратенко

Проблемы «серого» импорта обсудил депутат Мажилиса Парламента РК Айдарбек Ходжаназаров на встрече с представителями бизнеса Северо-Казахстанской области.

Депутат обратил внимание на то, что статистические данные по зерну на выходе из РФ и на входе в Казахстан сильно разнятся: на выходе фиксируется 1 млн 300 тыс. тонн, а на входе – всего 300–400 тыс. тонн. Это значит, что один миллион тонн зерна завезен «серым» импортом. В этой связи мажилисмен предложил сделать процесс ввоза зерна максимально прозрачным и контролируемым. Обязательным условием должно стать указание в сопроводительных документах пункта назначения – лицензированного хлебоприемного пункта. Зерно сначала должно завозиться на элеватор, там – оформляться зерновая расписка. Это нужно синхронизировать с таможенными документами, чтобы весь процесс был максимально прозрачным.

Аналитик Союза полеводов РК Анастасия Туякова подтвердила, что дешевая пшеница из соседней страны «обнуляет» труд казахстанских фермеров. Когда цена зерна составляет 70 тыс. тенге при его фактической себестоимости в 100 тыс., выращивание хлеба становится разорительным.

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