Десятки людей застряли после ливня на размытой трассе в Туркестанской области

В результате спасательной операции их доставили в село Кайнар

Фото: Kazpravda.kz

Спасатели МЧС эвакуировали 22 человека, застрявших после ливня на размытой дороге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, накануне в Туркестанской области семьи, выехавшие на природу для отдыха, при возвращении попали под сильный ливень.

В результате грунтовая дорога в 20 км от села Кайнар вблизи водопода Жылык ата, оказалась размытой, и несколько легковых автомобилей и один микроавтобус не смогли продолжить движение.

Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью специальной техники провели эвакуацию граждан. В результате спасательной операции 22 человека, в том числе 7 детей, были доставлены в село Кайнар.

Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась. МЧС призывает граждан при выезде на природу учитывать погодные условия, тщательно планировать маршрут и заранее уточнять состояние дорог.