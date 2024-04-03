Детектор работает в ЦОНах Свежий выпуск 3 апреля 2024 г. 1:09 207 Андрей Кратенко Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин побывал в одном из районных ЦОНов, где увидел в действии работу детектора обнаружения микронаушников. фото из архива "КП" В своем telegram-канале он написал, что «...детектор работает как радиоприемник, который определяет зашумленный электромагнитный низкочастотный сигнал петли микронаушника. Использование детектора позволит обеспечить чистоту сдачи теоретического экзамена и исключить допуск недобросовестных кандидатов на практический экзамен». Министр предложил депутатам внести в Административный кодекс РК наказание и штраф за такие нарушения, включая лишение права на вождение на несколько лет. #ЦОН #права #экзамены #детектор