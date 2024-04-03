Детектор работает в ЦОНах

В своем telegram-канале он написал, что «...детектор работает как радиоприемник, который определяет зашумленный электромагнитный низкочастотный сигнал петли микронаушника. Использование детектора позволит обеспечить чистоту сдачи теоретического экзамена и исключить допуск недобросовестных кандидатов на практический экзамен». Министр предложил депутатам внести в Административный кодекс РК наказание и штраф за такие нарушения, включая лишение права на вождение на несколько лет.