Воспитатели государственного ясли-сада № 19 растят маленьких исследователей. В средних и старших группах дети с удовольствием окунаются с головой в научно-проектную деятельность.

– Наши дети очень любознательны, – рассказывает методист дошкольного учреждения Роза Орынтаева. – А воспитатели следят за их интересами и инициируют различные исследовательские проекты, которые они проводят, вовлекая в них детей, а иногда и родителей. К примеру, одна из наших воспитателей Светлана Сабалиева начала проект огорода на подоконнике. Вместе с ребятишками в декабре прошлого года они посадили рассаду в своей группе. И уже на праздник 8 Марта каждая из мам получила трогательный зеленый подарок в горшке, посаженный и выращенный руками ее ребенка. Дети сами высевают семена, поливают, следят за растениями, изучают их. Разве это не здорово?!

Наверное, есть такие дети среди городских жителей, которые не подозревают, что яблоки растут на деревьях, а не на грядке, но только не эти ребята. В детском саду целенаправленно развивают экологическое направление: дети следят за растениями не только внутри помещения, но и во время прогулок во дворе. К примеру, один из крупных так называе­мых «зеленых» проектов посвящался хвойным деревьям. Воспитатель Галина Радуснова рассказывала детям о том, что нужно отказаться от традиции покупать елочку на Новый год, находя ей альтернативу. Тогда дети выполняли задания на ежедневных занятиях – делали аппликации, рисовали, читали стихи, пели песни, собирали елочки в различных вариациях, а позже с мамами и папами придумывали дома свою новогоднюю красавицу, собирая ее из самых разных материалов, находящихся под рукой.

– Именно в детском саду закладываются в ребенке познания об окружающем мире, и мы, исходя из его интересов, ставим перед собой цель помочь ему найти эти сведения в самой разнообразной форме, – рассказывает Галина Владимировна. – Чтобы ребенок, к примеру, знал, какие бывают комнатные растения, как за ними ухаживать, как они размножаются. И наши дети уже это знают.

Детишки пяти-шести лет под руководством Г. Радусновой готовят настоящие научные проекты. Они наблюдают за растениями, собирают с помощью родителей, конечно же, информацию, фотографируют, оформляют и защищают свои исследования, выступая перед своими детсадовскими друзьями. Сама воспитатель недавно выпустила два методических сборника на казахском и русском языках, адресованные ее коллегам, в помощь в работе с детьми пяти-семи лет: «Учимся писать и мыслить» и «Основы валеологии».

Проектную деятельность, в которую включаются все воспитатели, здесь активно ведут с 2013 года с легкой руки методиста Р. Орынтаевой. Один из крупных ранних проектов, который развернулся по всему детскому саду, был посвящен экспериментальной деятельности. В каждой группе стараниями воспитателей появился уголок, где ребята могли потрогать кусочки тканей, материа­лов, камешки и многое другое, исследовать их под микроскопом или лупой, изучить их свойства. Среди воспитателей развернулось настоящее творческое состязание: кто из них наиболее доступно и разносторонне преподнесет малышам ту или иную тему. Через проектную деятельность за это время дети узнали об истории кукол мира. Для этого воспитатель обыскала не один блошиный рынок города и лично сшила с десяток различных куколок – от обрядовых и национальных до куклы Тильды. Правила дорожного движения, развитие речи, птицы, город Алматы и многие другие темы проходили в ясли-саду. Все воспитатели чуть ли не в один голос говорят о том, что им повезло с детьми, которые внимательно слушают их, с большим интересом выполняют те или иные задания. А вообще это детишкам повезло с наставниками!

Несмотря на то что в научно-проектную дея­тельность в основном вовлекают детей средних и старших групп, в ясли-саду № 19 был прецедент, когда в первой младшей группе (дети двух-трех лет) проводили проект «Солнышко». Ребятишки учили стихи, рисовали, лепили, выкладывали мозаику, и все это посвящалось солнцу! Воспитатели говорят, что формат этой работы очень удобен и подходит для изучения любой темы.

Есть еще одна особенность в этом садике. В ясли-саду № 19 действует 6 групп, одна из них – с казахским языком обучения, в другой – дети углубленно изучают корейский язык. Остальные группы – с русским языком. Все утренники в детскому саду, который действует с 1975 года, проходят на трех языках, поэтому и местный календарь праздников – пестрый и разнообразный, как и культура трех народов – корейского, русского и казахского. С 1991 года дошкольным учреждением руководит Тамара Ким, которая привнесла в работу своего небольшого, но дружного коллектива сложившиеся годами традиции. Их с удовольствием и интересом приняли как дети, так и их родители.