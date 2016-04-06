​Детсадовские «академики»

488
Асемгуль БАКЫТОВА

Воспитатели государственного ясли-сада № 19 растят маленьких исследователей. В средних и старших группах дети с удовольствием окунаются с головой в научно-проектную деятельность.

– Наши дети очень любознательны, – рассказывает методист дошкольного учреждения Роза Орынтаева. – А воспитатели следят за их интересами и инициируют различные исследовательские проекты, которые они проводят, вовлекая в них детей, а иногда и родителей. К примеру, одна из наших воспитателей Светлана Сабалиева начала проект огорода на подоконнике. Вместе с ребятишками в декабре прошлого года они посадили рассаду в своей группе. И уже на праздник 8 Марта каждая из мам получила трогательный зеленый подарок в горшке, посаженный и выращенный руками ее ребенка. Дети сами высевают семена, поливают, следят за растениями, изучают их. Разве это не здорово?!

Наверное, есть такие дети среди городских жителей, которые не подозревают, что яблоки растут на деревьях, а не на грядке, но только не эти ребята. В детском саду целенаправленно развивают экологическое направление: дети следят за растениями не только внутри помещения, но и во время прогулок во дворе. К примеру, один из крупных так называе­мых «зеленых» проектов посвящался хвойным деревьям. Воспитатель Галина Радуснова рассказывала детям о том, что нужно отказаться от традиции покупать елочку на Новый год, находя ей альтернативу. Тогда дети выполняли задания на ежедневных занятиях – делали аппликации, рисовали, читали стихи, пели песни, собирали елочки в различных вариациях, а позже с мамами и папами придумывали дома свою новогоднюю красавицу, собирая ее из самых разных материалов, находящихся под рукой.

– Именно в детском саду закладываются в ребенке познания об окружающем мире, и мы, исходя из его интересов, ставим перед собой цель помочь ему найти эти сведения в самой разнообразной форме, – рассказывает Галина Владимировна. – Чтобы ребенок, к примеру, знал, какие бывают комнатные растения, как за ними ухаживать, как они размножаются. И наши дети уже это знают.

Детишки пяти-шести лет под руководством Г. Радусновой готовят настоящие научные проекты. Они наблюдают за растениями, собирают с помощью родителей, конечно же, информацию, фотографируют, оформляют и защищают свои исследования, выступая перед своими детсадовскими друзьями. Сама воспитатель недавно выпустила два методических сборника на казахском и русском языках, адресованные ее коллегам, в помощь в работе с детьми пяти-семи лет: «Учимся писать и мыслить» и «Основы валеологии».

Проектную деятельность, в которую включаются все воспитатели, здесь активно ведут с 2013 года с легкой руки методиста Р. Орынтаевой. Один из крупных ранних проектов, который развернулся по всему детскому саду, был посвящен экспериментальной деятельности. В каждой группе стараниями воспитателей появился уголок, где ребята могли потрогать кусочки тканей, материа­лов, камешки и многое другое, исследовать их под микроскопом или лупой, изучить их свойства. Среди воспитателей развернулось настоящее творческое состязание: кто из них наиболее доступно и разносторонне преподнесет малышам ту или иную тему. Через проектную деятельность за это время дети узнали об истории кукол мира. Для этого воспитатель обыскала не один блошиный рынок города и лично сшила с десяток различных куколок – от обрядовых и национальных до куклы Тильды. Правила дорожного движения, развитие речи, птицы, город Алматы и многие другие темы проходили в ясли-саду. Все воспитатели чуть ли не в один голос говорят о том, что им повезло с детьми, которые внимательно слушают их, с большим интересом выполняют те или иные задания. А вообще это детишкам повезло с наставниками!

Несмотря на то что в научно-проектную дея­тельность в основном вовлекают детей средних и старших групп, в ясли-саду № 19 был прецедент, когда в первой младшей группе (дети двух-трех лет) проводили проект «Солнышко». Ребятишки учили стихи, рисовали, лепили, выкладывали мозаику, и все это посвящалось солнцу! Воспитатели говорят, что формат этой работы очень удобен и подходит для изучения любой темы.

Есть еще одна особенность в этом садике. В ясли-саду № 19 действует 6 групп, одна из них – с казахским языком обучения, в другой – дети углубленно изучают корейский язык. Остальные группы – с русским языком. Все утренники в детскому саду, который действует с 1975 года, проходят на трех языках, поэтому и местный календарь праздников – пестрый и разнообразный, как и культура трех народов – корейского, русского и казахского. С 1991 года дошкольным учреждением руководит Тамара Ким, которая привнесла в работу своего небольшого, но дружного коллектива сложившиеся годами традиции. Их с удовольствием и интересом приняли как дети, так и их родители. 

Популярное

Все
День строителя
Президент: Идеи Абая и сегодня служат делу формирования нового качества нации
Страна отмечает 180-летие великого Абая
В Семее стартовало строительство Дома дружбы – подарок от Мангистауской
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Маргарита Бажаева: «Моя золотая медаль – результат борьбы с самой собой»
Обнаружено тело еще одного члена экипажа рухнувшего вертолета EC-145
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Гвардейцы нашли потерявшихся детей в Восточном Казахстане
Токаев – Зеленскому: Сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности
Литературный фестиваль «Абай күні» прошел в Актобе
В Жетісу почтили память великого поэта
180-летие Абая: в Астане прошла церемония возложения цветов к памятнику поэта
День рождения Абая объявили Национальным днем Казахстана на выставке в Японии
В Карагандинской области отмечают 180-летие Абая
Кокшетау отметил юбилей великого Абая
Театрализованный показ «Абай бейнесі» состоялся в Атырау
В Карагандинской области выбрали лучших чтецов произведений Абая
"Абай – личность мирового значения" – спикер Сената
День Абая превратился в духовно-культурный праздник в Шымкенте
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Незаконные постройки снесут в Уральске
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
Скончался космонавт Талгат Мусабаев
Модернизация на особом контроле
Антониу Гутерриш: Казахстан был и остается голосом разума в мире
КНБ задержан вице-министр транспорта
Инвестиции в модернизацию карагандинских ТЭЦ превысили 44 млрд тенге
Президент Казахстана: Наша цель – сохранить лидирующую роль Казахстана в регионе
Токаев и Гутерриш посетили региональный центр ООН в Алматы
Спешите на ярмарки!
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Сегодня – День работников транспорта
В Индонезии извергается вулкан Левотоби
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
В Туркестане построят восточную объездную дорогу

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]