Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО

В селе Смирново Аккайынского района СКО ликвидируются последствия взрыва газа в двухэтажном жилом доме, сообщает Kazpravda.kz.

"На пункт связи пожарной части райцентра Смирново поступила информация о хлопке газовоздушной смеси в квартире на втором этаже в 2-этажном 3-подъездном жилом доме номер 11 по улице Титова, и горением на площади 60 кв. м. Выбиты окна, зданию нанесен ущерб. В результате произошедшего погибла девочка, 2011 г. р. и пострадал мужчина, 2001 г. р., доставленный в центральную районную больницу. Эвакуировано 9 человек", - проинформировали в ДЧС региона.