Девушка на самокате врезалась в открытую дверь авто и погибла в Алматы

В городе Алматы 27-летняя девушка на самокате, ехавшая по проезжей части, врезалась в открытую дверь припаркованного автомобиля и скончалась от полученных травм, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, ДТП произошло на улице Маркова в 8:05. Водитель автомашины Nissan Patrol открыла дверь и в нее врезалась девушка на самокате.

В результате ДТП пострадавшая была доставлена в центральную городскую больницу, где через несколько часов от полученных травм скончалась.

За шесть месяцев текущего года с участием мопедов и самокатов зарегистрировано 77 ДТП, 81 человек получил травмы и один скончался.