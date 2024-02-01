Миллионный кредит тайно оформила актюбинка на мать

Общество, Другое
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Аменова Дана
Корреспондент

Он составил свыше 5 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, актюбинка  обратилась в полицию, так как на ее имя неизвестными был оформлен кредит. Потерпевшей пришли уведомления с банков о просрочке платежей.

— Сотрудники полиции установили, что дочь гражданки летом 2023 года с телефона матери оформила кредит на сумму более 5 млн тенге в двух банках. Девушка призналась в содеянном, — прокомментировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что по этому факту проводится расследование.
 

#полиция #Актобе #кредит #мать #оформление #девушка

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