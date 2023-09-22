Девушка-полиглот

Евгения Некрасова родилась в городе Уштобе в семье инженера-строителя. До ее рождения родители переехали в Казахстан из Республики Коми Российской Федерации. Вечерами после работы родители, обложившись словарями, разговорниками и самоучителями, постигали азы казахского языка. Приехав в Казахстан, они поставили перед собой цель выучить государственный язык. Маленькой Жене тоже было интересно, она с удовольствием повторяла за родителями новые слова. А потом и вовсе выяснилось, что четырехлетней девочке в два раза быстрее, чем взрослым, дается язык. Женя должна была пойти в детский сад, но в русскоязычной группе не было мест. И тогда мама приняла решение определить девочку в казахскую группу. Через какое-то время место в русской группе освободилось, но родители решили, что дочь остается в казахской группе и будет разговаривать на языке своей страны. Родители не ошиблись. По вечерам также всей семьей собирались и продолжали учить язык. Приобретали новые книги на казахском языке. Тогда же и раскрылся талант девочки к изу­чению языков. Она схватывала все на лету.

Шло время, Женя подрастала, и когда наступило время идти в первый класс, она выбрала обучение на казахском языке. Родители не стали мешать выбору дочери.

– Моя первая учительница, Балия Нуржановна, всегда мне помогала, мы оставались после уроков, и она со мной занималась, – рассказывает Евгения. – С письмом были некоторые сложности, и в первое время плакала из-за ошибок. Но с каждым днем у меня получалось все лучше и лучше.

Освоить правописание и грамматику Жене помогли казахские народные сказки. Девочка пополняла свой словарный запас и запоминала, как правильно пишутся слова, в особенности казахские буквы – ң, қ, ө, һ, ү, ұ.

– Мало читать и запоминать, нужно еще и научиться думать на языке, на котором хочешь говорить. С этим тоже было трудно. Я полностью заучивала текс­ты, страх что-то неправильно сказать не отпускал. Какие-то рамки были в голове, которые я боялась нарушить, – рассказывает Евгения Некрасова. – А пока переводишь с русского на казахский или любой другой язык, уходит время, и собеседник может просто не понять, почему ему не отвечают.

Преодолеть страхи Жене помог учитель истории в пятом классе. Педагог посоветовал девочке больше говорить и не бояться ошибок. Так, отвечая на уроках истории перед всем классом, девочка перестала бояться сказать что-то невпопад и научилась формулировать свои мысли на казахском языке. И так получилось, что уже не одноклассники помогали ей решать задания, а просили списать у нее.

В школьные годы, помимо изу­чения языков, Жене очень нравились химия и биология. По­этому выбор будущей профессии был очевиден – медицинская специальность. После окончания школы она поступила в Высший медицинский колледж им. Д. Калматаева в Семее. Свой выбор обосновала тем, что в городе готовят хорошие медицинские кадры, и она много слышала о родине Абая и Шакарима. А после окончания колледжа Женя решила продолжить обучение в Медицинском университете Семея. Русскую девушку, которая свободно поддерживает диалог на казахском языке, заметили. На одном из городских мероприятий, посвященных развитию государственного языка, где Женя выступала с докладом, заместитель директора областного Дома дружбы буквально заслушался ее выступлением, а затем пригласил в Дом дружбы преподавать на курсах казахского языка. Слушателями курсов были люди разных возрастов и социального статуса.

Есть еще один талант у Евгении – она отлично играет на домбре.

– Это очень красиво, исполнять под мелодии домбры казахские песни, играть кюи, мне очень нравится, – говорит моя собеседница.

Неравнодушна Женя и к нацио­нальным костюмам и украшениям. К повседневному наряду она умело подбирает аксессуары в национальном стиле, и они ей очень к лицу.

В феврале этого года Евгения победила в республиканском конкурсе «Тіл дарын», в котором приняли участие школьники и студенты некоренной нацио­нальности со всего Казахстана. Конкурс проходил на трех языках – казахском, русском и английском.

Сейчас Евгения свободно владеет казахским, русским, английским и турецким языками и приступила к изучению испанского.