Находившегося в розыске 9 лет иностранца задержали в Кентау

Россиянин был объявлен в розыск за хранение наркотиков в 2014 году

Фото: polisia.kz

Полицейские Кентау задержали 31-летнего мужчину, 9 лет находившегося в международном розыске, сообщает Kazpravda.kz.

Правоохранители установили, что гражданин России был объявлен в розыск за совершение преступления в 2014 году, связанного с незаконным хранением наркотических средств.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ОП Кентау установили местонахождение разыскиваемого преступника. Оперативники задержали иностранца в одной из квартир города», — передает информационный медиа-портал МВД.

Мужчина водворен в ИВС. Выясняются все обстоятельства. Решается вопрос его экстрадиции, добавили в полиции.