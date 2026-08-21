Подозреваемая в уклонении многомиллионных налогов скрывалась в России

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представители Генпрокуратуры РК экстрадировали из РФ гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

В ходе следствия было установлено, что подозреваемая в 2022-2023 годах, являясь директором коммерческой организации, путем внесения в декларации искажённых данных о доходах, уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 290 млн теңге.

После совершения преступления злоумышленница от органа уголовного преследования скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск. В январе текущего года она была задержана в Краснодаре, откуда по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирована на Родину.

«В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет», – говорится в информации.

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