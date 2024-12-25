Девятиклассник открыл бесплатный кружок каратэ для школьников Астаны

Бесплатные тренировки он проводит в стенах своей школы

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Астане школьник открыл бесплатный кружок каратэ. Девятиклассник Бекдияр Кудайберген реализует свой волонтёрский проект в рамках программы по воспитательной работе «Біртұтас тәрбие». На тренировки к юному спортсмену приходят больше 15 детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Бекдияр Кудайберген — профессиональный спортсмен. Несмотря на свой юный возраст, ученик 9 класса достиг немалых высот в спорте. Он — шестикратный чемпион Казахстана и двукратный чемпион Азии по каратэ. А совсем недавно Бекдияр получил звание мастер спорта, отмечает телеканал.

- Я хочу делиться своими спортивными навыками и быть полезным другим ученикам своей школы. Дети с огромным удовольствием ходят на тренировки. Каждый раз мы изучаем новую технику боевого искусства, устраиваем спарринги. В результате тренировок ребята учатся не только разным техникам каратэ, но и поднимают свой боевой дух, - говорит ученик 9 класса №76 школы-лицея г. Астаны Бекдияр Кудайберген.

Техника каратэ разнообразна. Соперники применяют удары руками, ногами, локтями и коленями, а также используют блоки и захваты.

- Это японское боевое искусство воспитывает не только физическую, но и психологическую дисциплину, – отмечает Бекдияр.

Школьник открыл бесплатный кружок каратэ в рамках программы по воспитательной работе «Біртұтас тәрбие». Сегодня его посещают больше 15 детей. Это ученики четвёртых-пятых классов.

Всего в школе обучаются больше двух тысяч детей. Кроме каратэ в стенах общеобразовательной организации действуют бесплатные кружки по футболу, волейболу, теннису, тогызкумалаку, баскетболу, боксу, асык ату.

К слову, программа «Біртұтас тәрбие» была разработана в прошлом учебном году. Её приоритетным направлением является воспитательная работа. Она направлена на поддержку духовно-нравственного, интеллектуального и социального развития подрастающего поколения.

Всего в общеобразовательных организациях Астаны функционируют свыше двух тысяч кружков и секций по различным интересам школьников. А с нового учебного года обновлённую программу внедрили в учебно-воспитательный процесс всех организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования, добавил телеканал.