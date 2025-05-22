Деятельность холдинга «Байтерек» рассмотрел СД с участием Премьера

Правительство
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Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: пресс-служба правительства

Внимание уделено реализации поручений Главы государства по финансированию реального сектора экономики.

Члены Совета директоров были проинформированы о проводимой холдингом работе по увеличению охвата бизнеса инструментами господдержки. За три месяца текущего года общая сумма, направленная на поддержку МСБ, составила 439 млрд тенге, что на 28% больше аналогичного периода прошлого года. Через Банк Развития Казахстана профинансировано 9 инвестиционных проектов и 9 экспортных операций на 292,1 млрд тенге. По линии Фонда развития промышленности предоставлены 75 лизинговых операций и займов на 94,5 млрд тенге.

В целях реализации поставленных Президентом задач по развитию агропромышленного сектора господдержкой охвачено более 3,2 тыс. субъектов АПК. Сельхозтоваропроизводители профинансированы на сумму 233,4 млрд тенге, в том числе на весенне-полевые работы направлено 134,9 млрд тенге. В результате принятых мер казахстанскими аграриями приобретено свыше 1,2 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования.

В этом году на инвестирование крупных промышленных и инфраструктурных проектов впервые через инструменты НУХ «Байтерек» выделяется сумма в размере 8 трлн тенге. В результате данных мер ожидается эффект в виде динамичного роста экономики и создания новых рабочих мест.

«Одна из приоритетных задач, которая сейчас Холдингом реализуется – это финансирование реального сектора экономики. Из 8 трлн тенге, которые запланированы для инвестирования в экономику, на реализацию ряда очень важных индустриальных, инфраструктурных проектов в стране, освоение приближается уже к 2 трлн тенге. Темпы неплохие с учетом того, что строительный сезон только вошел в активную фазу.

Я бы хотел акцентировать внимание на необходимости четкой, слаженной работы всех дочерних структур «Байтерек». Эта задача непростая в нынешней ситуации, но мы свои обязательства выполним. Холдинг, я уверен, при условии выполнения государством своих обязательств по докапитализации, выполнит задачу по финансированию экономики на 8 трлн», — подчеркнул Олжас Бектенов.
 

Министерствам национальной экономики и финансов поручено обеспечить своевременную капитализацию Холдинга. Отдельное внимание уделено проводимой работе по реализации жилищной политики. Так, за 1 квартал текущего года жильем обеспечены более 11,8 тыс. казахстанских семей. АО «Отбасы банк» выданы займы на сумму 225,2 млрд тенге, «Казахстанской жилищной компанией» предоставлены гарантии на 27,6 млрд тенге.

По итогам заседания Совета директоров в целях дальнейшего повышения результативности принят ряд документов по организационным, финансовым вопросам и совершенствованию инвестиционной политики Холдинга.

#Правительство #«Байтерек» #СД

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