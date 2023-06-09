Действовать сообща или идти порознь

Термин мультилатерализм, подразумевающий налаживание международных внешнеэкономических отношений, в которых каждая страна может пользоваться равными привилегиями, как нельзя лучше отделяет экономику от политики в современном мире. Для того чтобы сделать это возможным, прежде всего, по мнению руководителя по странам Центральной Азии и Евразии Секретариата по глобальным отношениям ОЭСР Грегори Лекомта, необходимо соз­дать единые принципы работы и взаимодействия, обязательные к исполнению всеми участниками экономического взаимодействия.

Для экономического роста необходима стабильность, которая базируется на нескольких главных составляющих: политическая безопасность, экологический вектор и соблюдение прав человека. И соблюдение всех этих условий невозможно без налаживания диалога и сотрудничества на паритетной основе.

– Как мы будем искать пути к этому взаимодействию, если не использовать мультилатерализм? – обратилась к участникам диалога председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт. – Как налаживать и укреплять экономические мосты от Владивостока до Ванкувера без общего стремления решить общие проблемы?

Подходы многостороннего сотрудничества довольно эффективно применяются региональными и профильными союзами государств. Примером может служить БРИКС (объединение из пяти стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Их совместная доля в мировом ВВП составляет 30%. Страны БРИКС являются масштабным мировым рынком, общая численность участников которого составляет около 2,8 млрд человек, или 42% населения Земли. Основные направления, по которым сотрудничают члены БРИКС, – торговля, инвестиции и финансы, цифровая повестка и устойчивое развитие.

– Мы говорим о сотрудничест­ве и процветании для всех, – отметил шерпа Южно-Африканской Респуб­лики в БРИКС Анил

Суклал. – Но сейчас чаще всего вмес­то поиска компромисса и выгоды для всех мы видим поляризацию. В Южной Африке мы достигаем мира путем диалога – значит, это возможно и для всего мира.

Но пока бесконечные новости о войнах и конфликтах раздражают умы молодого поколения и вместо готовности к взаимовыгодному взаимодействию сеют в них зерно раздора, считает генеральный секретарь Мусульманского совета старейшин, Е. П. судья Мохаммед Абдель-Салал.

– Позвольте посмотреть на мультилатерализм с точки зрения религиозных перспектив. Папа Римский Франциск и Великий Имам Аль-Азхара подписа­ли соглашение, которое даже убежденных скептиков заставило поверить в возможности совместного противодействия глобальным вызовам. И хотя сейчас мультилатерализм, на мой взгляд, больше представлен в политике Арабского мира, нежели Ближнего Востока, обращение к его принципам продолжает оставаться одним из приоритетов, и мы должны экспортировать эту культуру, – отметил спикер.

Организация тюркских государств объединяет пять партнеров и рынок в 173 млн человек. Взаимный товарооборот между государствами-участниками превысил 40 млрд долларов. Мультилатерализм они рассматривают как силу единства, сотрудничест­ва и кооперации.

– Одно государство не может противостоять глобальным вызовам, это общая работа, которая проводится для лучшего будущего, – сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. – Усиление региональной интеграции – вот главный приоритет нашего взаимодействия, на котором базируется устойчивое развитие каждой страны.