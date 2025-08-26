коллаж Натальи Ляликовой

Одним из ключевых принципов как внешней, так и внутренней политики Казахстана с момента обретения независимости стало и продолжает оставаться стремление к укреп­лению мира, диалога, доверия и взаимоуважения, без которых решительно невозможны прогресс и процветание как конкретно взятой страны, так и всего человечества. Эта идея лежит в фундамен­те многих инициатив нашей страны на международной арене. И особое место здесь занимают проводимые вот уже более 20 лет съезды лидеров мировых и традиционных религий.

В сентябре этого года Астана будет принимать уже восьмой религиозный конгресс. Накануне этого большого события мы решили вспомнить историю проведения съездов и их вклад в сближение религий, культур и цивилизаций.

Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел в 2003 году и стал событием глобального значения. Мероприятие, по задумке Казахстана, должно было стать платформой для диалога, который призван показать: различные конфессии не противоречат друг другу в самых главных принципах. Все они продвигают общечеловеческие ценности мира, доб­ра, принятия, любви, и именно это должно стать той основой, на которой строятся взаимопонимание и сотрудничество между ними. Диалог религий предлагался как эффективный инструмент для разрешения споров и противодействия терроризму и экстремизму.

Этот посыл получил широкий отклик и поддержку во всем мире. В результате в Астане впервые за одним столом соб­рались представители фактически всех конфессий, и по итогам мероприятия была принята декларация, в которой духовные лидеры сделали заявления о совместных действиях по обеспечению согласия и стабильности в обществах как основы гармоничного мира в будущем.

Тогда же было объявлено, что конгресс станет проводиться регулярно (раз в три года в Астане) и получит институциональную основу – это решение лучше всего подтвердило востребованность казахстанской инициативы и ее огромный потенциал. Для этих целей был создан Секретариат как постоянный исполнительный орган съезда, который обеспечивает подготовку к заседаниям и всю работу форума в период между ними, формирует стратегическую повестку конгресса и координирует исполнение обязательств, принятых на пленарных заседаниях и в рамках соглашений высшего уровня.

Председателем Секретариата съезда является спикер Сената Парламента РК, в числе членов данной структуры – представители лидеров мировых и традиционных религий от ислама, христианства (православие, католицизм, лютеранство), буддизма, иудаизма, индуизма, зороастризма,­ даосизма, синтоизма, а также международных организаций.

II Съезд лидеров мировых и традиционных религий прошел в сентябре 2006 года – впервые в новом Дворце мира и согласия, который был построен в Астане как постоянное место проведения конгрессов. Тема второй встречи – «Религия, общество и меж­дународная безопасность», в числе участников – 29 делегаций из 20 стран.

В рамках съезда были утверж­дены Принципы межрелигиозного диалога – это документ, включающий основные компоненты, которыми руководствовались участники в своей работе. Другие решения второго конгресса также подтвердили общее видение участниками созидательной и миротворческой роли религии в современном обществе. Ключевой посыл заключался в том, что в основе мира лежат взаимопонимание и уважение; конфликты на поч­ве культурных и религиозных различий недопустимы и разрушительны.

III Съезд в июле 2009 года был посвящен теме «Роль религиозных лидеров в построении мира терпимости, взаимного уважения и сотрудничества», в числе участников – уже 77 делегаций из 35 стран. В целом стоит отметить, что тематические линии конгрессов хорошо показывают последовательность и преемственность в его деятельности, а также отражают актуальную глобальную повестку дня. Такой подход обеспечивает действительно эффективную работу как непосредственно на съездах, так и в период между ними.

Важным результатом третьей встречи стала инициатива о соз­дании Совета религиозных лидеров для обеспечения диалога и расширения сотрудничества с другими международными организациями.

IV Съезд прошел в мае 2012 года. Тема: «Мир и согласие как выбор человечества». Число участников продолжает расти:­ в тот год в Астану прибыли 85 делегаций из 40 стран – представители всех мировых и традиционных религий, а также авторитетные религиозные и международные организации. Четвертый конгресс стал важной вехой в процессе его институционализации: в его рамках прошло первое заседание Совета религиозных лидеров, которые с тех пор проводятся регулярно накануне съездов. В целом эта структура является руководящим органом Съезда мировых и традиционных религий.

V Съезд в июне 2015 года был посвящен теме «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития». По его итогам было принято решение об учреждении наград: Астанинской меж­дународной премии за вклад в межрелигиозный диалог и Почетной­ медали съезда.

VI Съезд прошел в октябре 2018 года. Тема: «Религиозные лидеры – за безо­пасный мир». Заседание показало готовность и необходимость перехода взаимодействия в рамках конгресса на новый уровень. В принятой по итогам декларации участники заявили о готовности всемерно содействовать более активному вовлечению лидеров мировых и традиционных религий в усилия по достижению устойчивого мира и стабильности, укреплять сотрудничество религиозных лидеров с международными институтами, правительствами и общественными институтами. Также в рамках заседания было принято решение об учреждении Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, который является не просто рабочим органом Секретариата, но и стал своего рода «мозговым центром» съез­да, обеспечивая экспертную и аналитическую поддержку его работе.

VII Съезд прошел в казахстанской столице в сентябре 2022 года (установленная хронология проведения была нарушена из-за пандемии COVID-19) и стал самым представительным за всю историю данных форумов – более 100 делегаций из 50 стран мира, в том числе для участия в заседании приехал Папа Римский Франциск. Выбранная тема вновь подчеркнула ценность съезда как диалоговой площадки для обсуждения и поиска решений самых актуальных вопросов глобальной повестки – «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

По его итогам была разработана Концепция развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий как глобальной межрелигиозной диалоговой площадки на 2023–2033 годы. Документ представляет собой видение и конкретные шаги по обеспечению большей вовлеченности религиозных лидеров в решение актуальных проблем современности, по укреплению межрелигиозного диалога и взаимопонимания, развития духовной дипломатии.

За все эти годы в работе съез­дов приняли участие представители ислама, христианства, иудаизма, индуизма, буддизма, зороастризма, синтоизма, даосизма, веры бахаи, джайнизма, а также политические и государственные деятели, представители международных, религиозных и общественных организаций, включая ООН, Альянс цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ОИС и Всемирный совет церквей.

Среди почетных гостей были такие выдающиеся деятели, как Папа Римский Франциск, имам Аль-Азхара, шейх Ахмед

ат-Тайеб,­ Патриарх Кирилл, Пат­риарх Иерусалимский Феофил III, главные раввины Израи­ля Давид Лау и Ицхак Йосеф, политические и общественные деятели, в числе которых король Иордании Абдалла II, бывший президент Финляндии Саули Ниинистё, экс-президент Израиля Шимон Перес, восьмой Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Предстоящий в сентябре VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий продолжит глобальный диалог, актуальность которого только возрастает. Тема новой встречи – «Синергия во имя будущего», и, как ожидается, на заседании участники обсудят роль религии в укреплении глобального мира, вопросы религиозной толерантности и пред­отвращения экстремизма, влия­ние цифровых технологий и искусственного интеллекта на религиозную сферу. Кроме того, в его рамках пройдет II Форум молодых религиозных лидеров, а также специальная сессия под эгидой Альянса цивилизаций ООН, посвященная защите религиозных объектов.