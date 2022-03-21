В столице под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова состоялось 9-е заседание Диалоговой платформы высокого уровня РК – ЕС.

В заседании приняли участие представители Правительства РК, бизнеса, руководители дипломатических миссий государств – членов Евросоюза во главе с послом ЕС в РК Кес­тутисом Янкаускасом.

Как подчеркнули в ходе встречи европейские дипломаты, ЕС разделяет растущий интерес к более тесному сотрудничеству с Казахстаном в области надежного экологически чистого и эффективного железнодорожного транзита грузов и пассажироперевозок из Китая в Европу, а также в части развития так называемого Среднего коридора (через Турцию), которое выглядит особенно важным в условиях современной геополитической обстановки.

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, в декабре 2021 года Европейская комиссия выдвинула предложение по стратегии Global Gateway, являющейся комплекс­ной основой для направления инвестиций в инфраструктуру, обеспечивая таким образом благоприятную среду для ключевых транзитных регионов и проектов.

Ожидается, что Global Gateway в период с 2021 по 2027 год позволит мобилизовать до 300 млрд евро инвес­тиций в рамках Европейского фонда устойчивого развития (EFSD+), вкладов финансовых институтов и институтов развития государств – членов ЕС.

Отмечено, что успешному осуществлению этих планов послужит ранее заключенное Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС (СРПС), вступившее в полную силу 1 марта 2020 года. Соглашение направлено на укреп­ление более тесной и устойчивой взаимосвязанности с Казахстаном, открывая новые возможности для торговли и инвестиций.

Диалоговая платформа высокого уровня призвана дополнить технический диалог между ЕС и Казахстаном в рамках СРПС, это инструмент сближения нормативных требований нашей республики с некоторыми положениями «ВТО плюс», в частности, по государственным закупкам.

По данным МИД РК, в 2021-м общий объем торговли ЕС с Казахстаном достиг 22,9 млрд евро, увеличившись по сравнению с 2020 годом. Эти показатели близки к допандемическому уровню 2019-го в 24,1 млрд евро.

Экспорт ЕС достиг 5,5 млрд евро, а импорт из Казахстана составил 17,5 млрд евро, что, безусловно, позволяет считать ЕС первым торговым партнером Казахстана.

В Евросоюзе также с определенным оптимизмом ожидают конференции по взаимосвязанности «ЕС – Центральная Азия», проведение которой, как сообщила пресс-служба главы Правительства РК, запланировано на июль в Самарканде.