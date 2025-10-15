Димаш Кудайберген выступил на Almaty Arena с песнями авторов из Франции и США, из Турции и Казахстана. Также как композитор он представил свое новое произведение «Самғау», сообщает Kazpravda.kz

Фото: dimashnews.com

Как пишет dimashnews.com, Almaty Open АТР 250 – один из больших теннисных турниров серии АТР 250 является не только масштабным спортивным мероприятием, но и особенным праздником, на котором выступают знаменитые артисты.

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген исполнил несколько композиций, особенно порадовав зрителей новой песней собственного сочинения на казахском языке. «Самғау» — посвящение своему народу от сокола, взлетающего в небо, раскрывающего объятия всему миру, впервые прозвучала на сольном концерте Димаша в Madison Square Garden 5 октября, а затем дважды на шоу Stranger в Мексике.

Еще одна песня на казахском языке – современная аранжировка композиции любимого всем народом автора Сакена Сейфуллина управляла танцевальными ритмами Казахстана все лето, долго занимая первую позицию в рейтингах YouTube. «Тау ішінде» и в прохладный осенний день прозвучала тепло и заставила подпевать зал.

Не менее энергично прозвучала и песня Weekend турецкого диджея Бурака Йетера, коллаборацию с которым Димаш создал перед своим сольным концертом в Анталье в 2023 году и включил ее в программу тура Stranger.

Создавая баланс между динамичными и романтическими песнями, Димаш исполнил еще одну недавнюю премьеру, созданную коллективом авторов под руководством двукратного обладателя премии «Грэмми» Уолтера Афанасьева. Love’s not over yet впервые была исполнена на большой сцене в мае на фан-встрече с поклонниками в Алматы, а 5 октября в Нью-Йорке Димаш пел ее под аккомпанемент маэстро Афанасьева со сцены Madison Square Garden.