Алан Бурибаев представит шедевры мировой классики в Новой Зеландии

Вечер откроет торжественный Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского

Фото: пресс-служба театра

Главный дирижер «Астана Опера», заслуженный деятель Казахстана и лауреат Государственной премии РК Алан Бурибаев выступит сегодня на сцене знаменитого Большого зала Оклендской ратуши (Auckland Town Hall), сообщает Kazpravda.kz

Концерт всемирно известного маэстро с Оклендским филармоническим оркестром пройдет при аншлаге – все билеты были распроданы задолго до самого события.

Вечер откроет торжественный Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского. В продолжение концерта маэстро представит изысканный и меланхоличный Концерт № 1 Фридерика Шопена, где сольную партию исполнит пианистка Ева Геворгян.

Главным же событием программы под управлением Алана Бурибаева станет грандиозная Первая симфония Василия Калинникова – одно из незаслуженно забытых сокровищ мирового музыкального наследия.

Напомним, что Алан Бурибаев стал первым казахстанским дирижером, выступившим в Новой Зеландии. Маэстро быстро завоевал широкое признание взыскательной публики, и сегодня его регулярное сотрудничество с Оклендским филармоническим оркестром неизменно становится ярким событием концертного сезона.