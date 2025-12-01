Фото: Dimashnews.com

30 ноября в рамках первого фестиваля The Pyramids Echo Димаш Кудайберген представил свой сольный концерт. Это было первое выступление Димаша на африканском континенте, у подножия египетских пирамид, и первое выступление здесь артиста из стран СНГ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

«Добро пожаловать, большое спасибо за то, что пришли на наше шоу, спасибо за ваше драгоценное время», — поприветствовал Димаш зрителей в начале концерта.

В вечернем магическом свете пирамиды, наполненные мифами и древними тайнами, создавали особенную историю для каждой песни. Словно в отдельном маленьком спектакле, Димаш играл в каждом произведении главную роль – харизматичного парня в Fire и Smoke, мужчины, знающего, что такое настоящие чувства в «Любовь уставших лебедей» и человека, умеющего определять самое ценное в этой жизни в When I`Ve Got You и SOS d’un terrien en détresse.

Как идеально сориентированные по сторонам света грани пирамиды, он раскрывал все направления своего таланта, представляя на одной сцене как классические Olympico и Ave Maria, так и энергичные Be with me и Give me your love.

И особенно эпично в арабской ночи звучали казахские народные инструменты, как будто глубокая магия народов соединилась в один караван и повела за собой сквозь пустыню под звуки домбры, кобыза и сыбызгы в Stranger, кюе «Адай», и песнях на казахском языке «Тау Iшiнде», «Дурдараз», Let it be.

Зрители дружно поддерживали артистов – подпевали, танцевали, подхватывали распевки, «ловили» приветы из солнечного Казахстана и делились в ответ теплыми эмоциями – бесконечно красиво выглядел зал на «Ұмытылмас күн» и «Махаббат бер маған», когда «светлячки» телефонов окрасили Панораму Пирамид яркими ночными звездочками.

Димаш, в свою очередь, не отпускал зрителей с самого начала шоу, до финала, когда в третий раз спустился в зал, чтобы на бис исполнить Weekend и поставить яркую, нет, не точку, а многоточие в этом замечательном празднике, ведь впереди еще много встреч и концертов.