Дипломатическая борьба за независимость

– Сайлау-ага, прежде чем начать разговор о том, как принималась Декларация о государственном суверенитете КазССР и какую роль в этом сыграл опыт отечественных дипломатов, хочу спросить, каков Ваш взгляд на причины распада Советского Союза? Было ли это исторической закономерностью, как принято считать сегодня в экспертном сообществе?

– Советский Союз был одной из крупнейших мировых держав. Если капиталистический лагерь и военный блок НАТО возглавляли Соединенные Штаты Америки, то СССР играл роль лидера социалистических стран и военно-политического блока «Организация Варшавского договора».

Об исторической закономерности распада СССР, наверное, можно говорить с точки зрения истории всех империй (Римской, Золотой Орды, Российской и других), в их основе – чрезмерное расширение территорий, неуправляемость колониями, борьба угнетенных народов, ведущая к ослаблению и упадку.

Со второй половины 1980-х экономика Союза стала ослабевать. Членами Политбюро ЦК КПСС являлись люди, скажем прямо, пожилые, которые в век научно-технической революции и роста нацио­нального самосознания народов, стремившихся к свободе, не могли предложить новых путей развития.

Однако законы развития общества требовали перемен. И в марте 1985 года первым секретарем Центрального Комитета Компартии Советского Союза стал Михаил Горбачев, который решился взять курс на модернизацию экономической системы и демократизацию общественно-политического строя, вы­двинув идею «перестройки». Он прислушивался к западным идеологам, говорившим о необходимости перехода к многопартийной системе, выражая уверенность в том, что развитие государства возможно только в условиях политической конкуренции.

Новый Верховный Совет СССР был избран демократическим путем из депутатов, представлявших различные общественные организации, а свободомыс­лящие граждане, независимые общественные организации союзных республик стали претендовать на государственный суверенитет. В конституциях всех союзных республик было записано – «суверенные», в действительности же суверенитета не было. Существовала централизованная вертикаль власти Кремля. Требование о независимости, согласно закону, считалось сепаратизмом.

Именно поэтому первым документом, положившим начало собственного пути развития для Казахстана, стала Декларация о государственном суверенитете, принятая Верховным Советом КазССР 25 октября 1990 года.

– Какие настроения царили тогда в обществе?

– Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин отказался подчиняться Президенту СССР Михаилу Горбачеву и ЦК КПСС. 12 июня 1990 года Россия вслед за Литвой, Латвией и Эстонией вышла из состава Советского Союза, провозгласив государственный суверенитет.

Будучи в июне 1991 года в командировке в Москве, я стал свидетелем огромной демонстрации. На Манежной, Сверд­ловской, Октябрьской площадях у Кремля людей тогда собралось видимо-невидимо. Они выступали против единоличного правления Коммунистической партии и за переход к рыночной экономике.

Я тоже стал участником того московского митинга. Люди требовали отмены статьи Конституции, гласившей, что Коммунистическая партия – руководящая сила Советского Союза, призывали ввести демократию и многопартийность. В столицах союзных республик – Вильнюсе, Риге, Таллинне, Алматы, Баку, Тбилиси, Киеве – все громче стали призывы освободиться от диктата Москвы.

Предложенная Горбачевым новая советская конституция была отклонена в Ново-Огарево. Шесть республик требовали полного суверенитета и выступали против создания нового Союза. Политбюро ЦК Коммунистической партии, предвидя распад СССР, организовало 18 августа 1991 года Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в состав которого вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев и члены Политбюро ЦК КПСС.

Против ГКЧП выступил председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин и правительство России. Путч был подавлен.

21 декабря 1991 года Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев созвал в Алматы руководителей союзных респуб­лик (кроме прибалтийских стран), и там было окончательно принято решение о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств.

– В своей книге Вы упомянули о письме руководителю республики, где изложили свои опасения по поводу дальнейшего развития политической ситуации в стране. На какие аргументы опирались тогда?

– Да, в июне 1990 года я представил Нурсултану Назарбаеву свои размышления о будущем Союза и судьбе Казахстана.

В письме изложил информацию о себе, что окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР, работал за рубежом на дипломатической службе и сделал анализ внут­реннего положения страны и международной обстановки. Как дипломату мне было ясно, что в переломное время Казахстан столкнется с большими трудностями, гораздо более серьезными, чем в других республиках.

Выход из Союза неизбежен. Уже начался «парад суверенитетов»: Литва, Латвия, Эстония, Азербайджан, Грузия, Украина, Молдова и другие республики заявили о намерении встать на путь самостоятельного развития. Понятно было, что Казахстану с малым населением и большой территорией придется решать вопрос с самоопределением, но сделать это нужно было «без потерь», в соответствии с международным правом.

Обычно после распада империи начинается борьба за территорию, за богатства, за власть, за ресурсы, что приводит к длительным гражданским войнам. Наша территория обширна – от Каспийского моря до Алтая, от Сибири до Цент­ральной Азии. Казахстану, где пересекаются интересы многих зарубежных держав, предстояло сложное время, каждый шаг следовало хорошо продумывать.

Если страны Прибалтики, к примеру, до середины 1940 года были самостоятельными государствами и после обретения независимости легко могли воспользоваться имеющимся опытом строительства политических и экономических институтов власти, то Казахстан более двух веков находился под игом колонизации.

На встрече я открыто сказал Нурсултану Назарбаеву, что распад Советского Союза неизбежен, нужно готовиться к свободе. Одной из важнейших задач независимого государства является международное признание и установление дипломатических отношений с зарубежными странами, вхож­дение в состав ООН. Это для Казахстана было крайне важно, чтобы предотвратить сепаратизм.

После беседы Нурсултан Назарбаев предложил мне долж­ность заместителя министра иностранных дел республики, поручив укреплять суверенитет и расширять дружественные связи с зарубежными странами.

– Какую роль в этом сыграло принятие Декларации о государственном суверенитете?

– В Советском Союзе внешняя политика находилась в руках Москвы. Провозглашение Дек­ларации о государственном суверенитете дало нам юридическое основание устанавливать прямые политические контакты с зарубежными странами. У этого документа есть и еще одна миссия – он давал юридическое право называться «государством» и создавал морально-нравственную основу для самоопределения казахского народа. После принятия документа движение к полному суверенитету и независимости страны было уже не остановить.

Будучи исполняющим обязанности главы МИД, в июле 1991 года я участвовал в совещании министров иностранных дел союзных республик, созванном в Москве по инициативе МИД СССР. На мероприятии руководители внешнеполитических ведомств открыто заявили, что Кремль должен расширить права республик.

Руководитель МИД СССР Александр Бессмертных не смог противостоять нашему требованию. Позже по поручению председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина министр иностранных дел Анд­рей Козырев пригласил нас в Москву и выразил полную поддержку действиям республик на пути к свободе. И мы начали совместно искать пути выхода из Союза.

– Имел ли тогда МИД КазССР­ необходимую профессиональную базу и кадровые возможности для такой работы?

– Однажды бывший министр иностранных дел в одной из своих статей написал, что «пос­ле обретения независимости дипломатическая работа началась с чистого листа». Это неверно. Тогда куда же девать деятельность Министерства иностранных дел Казахской ССР, созданного 12 апреля 1944 года? С тех пор дипломаты ведомства неустанно трудились над продвижением нашей страны на международной арене, доказательством чего служат официальные визиты глав многих иностранных государств и правительств в Казахстан.

В 50-х и 60-х годах прошлого века в Алматы работали Китайское консульство и торговые представительства. Для торговли с Китаем и Монголией был создан «Востокинторг» и представительство Министерства внешней торговли СССР. Консульства Советского Союза в китайских городах Чугучак, Кульджа и Урумчи работали через наше Министерство иностранных дел.

Казахстан посещали официальные делегации иностранных государств. Например, премьер-министр Индии Джавахарлал Неру был в Алматы в 1955 году. В то время это было большое международное событие.

Первый президент Индонезии, национальный лидер Ахмед Сукарно также посетил столицу республики. В советский период руководители рес­публики не ходили в мечети. Чтобы президент Индонезии мог совершить намаз, Правительство в срочном порядке отремонтировало единственную на тот момент мечеть в городе. Этот факт доказывает, что подготовка к официальным визитам проводилась на высоком уровне.

После принятия Декларации о государственном суверенитете в августе 1991 года казахские дипломаты подготовили визит государственного секретаря США Дж. Бейкера в Алматы и приняли делегацию Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР во главе с председателем Давамедом. Поэтому можно смело сказать, что дипломаты Министерства иностранных дел Казахской ССР имели прочную основу для работы внешнеполитического ведомства в условиях независимости.

Наша главная задача заключалась в признании казахской государственности крупнейшими державами мира и странами ближнего зарубежья.

Мои визит в ноябре 1991 года в Вашингтон и переговоры в Государственном департаменте и Сенате США способствовали установлению дипломатических отношений между нашими странами. США в 1992 году первыми открыли посольство в Алматы – на проспекте Сейфуллина.

В начале января 1992 года в Алматы для установления дипломатических отношений прибыла делегация во главе с заместителем председателя Государственного совета КНР. 3 января 1992 года Китай признал независимость Казах­стана и подписал совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.

– И все-таки я думаю, не все представители международного сообщества знали о таком государстве, как Казахстан...

– Вы правы, в СССР союзные республики не имели прямого выхода на мировую арену. По­этому нам нужно было заявить о себе в мире, и я воспользовался для этого трибуной Генеральной Ассамблеи ООН, где оказался в октябре 1991 года в составе делегации СССР. Решил, что надо действовать, другого случая сообщить международному сообществу о том, что Казахстан принял Декларацию о государственном суверенитете и собирается продолжить путь к независимости, может и не быть.

Понимал, что только свобода откроет для нашей страны большие возможности, позволит быть равноправным членом на международной арене. И за это стоило побороться. Например, в Конго всего три миллиона населения, и страна независима. Экваториальная Гвинея – всего 250 тысяч населения, и это тоже независимая страна, член ООН с правом голоса на самых высоких трибунах.

Казахстан имеет сильную интеллигенцию и ученых, богат природными ресурсами, у нас есть высококвалифицированные кадры. Независимость даст нам возможность улучшить жизнь людей, выстроить экономические связи с миром, иметь рыночную экономику, быть самостоятельной частью международных отношений, избавиться от Семипалатинского полигона.

В стенах ООН я дал интервью корреспонденту ТАСС, где за­явил, что Казахстан на основе декларации пойдет на полную независимость. Я думал, этот материал будет распространен нашим информационным агентством КазТАГ и поднимет патриотический дух в стране. Но, как выяснилось позже, инициатива не была поддержана. Тогда я отправил интервью факсом из Нью-Йорка в газеты «Егемен Қазақстан», «Казахстанская правда», «Жетісу», «Огни Алатау», «Алматы ақшамы», «Вечерняя Алма-Ата», которые поставили его на полосы.

Нужно признаться, что за это решение меня отозвали из Нью-Йорка и предложили написать заявление об уходе «по собственному желанию», но я был не согласен, ведь никакой вины за собой не чувствовал.

Я не ушел с работы. Прошла неделя, меня вызвал заместитель Премьер-министра Мырзатай Жолдасбеков: оказалось, информацию о моем интервью в ООН преподнесли Президенту Назарбаеву в ином контексте – якобы я за своей подписью передал письмо Генеральному секретарю ООН Пересу де Куэльяру с просьбой принять нашу страну в члены ООН, игнорируя высшее руководство страны.

Действительности это не соответствовало. И в целом по Уставу ООН такую заявку подписывает только глава государства. После объяснения с вице-премьером я продолжил свою службу.

– В своей книге Вы пишете, что у этой поездки в Вашингтон была еще одна цель. Расскажите об этом.

– Ни одно государство не могло прогнозировать развитие ситуации после распада Советского Союза, обладающего ядерным оружием. Со­единенные Штаты Америки и страны Западной Европы были обеспокое­ны тем, что в случае военного конфликта между пятнадцатью независимыми республиками стабильность нарушится в мире, ведь у России, Украины и Казахстана были ядерные, атомные, водородные бомбы и межконтинентальные ракеты. Всех интересовал вопрос, как Казахстан воспользуются этим арсеналом после обретения независимости.

Соединенные Штаты и Западная Европа открыто поддерживали выход трех прибалтийских государств из СССР, но когда дело дошло до нас, они не выразили четкой позиции. США опасались, что Казахстан войдет в коалицию с такими арабскими и мусульманскими странами, как Иран, Ирак, Ливия, Египет.

Чтобы развеять эти опасения, я из Нью-Йорка направился в Вашингтон, хотя таких полномочий мне Алматы не давал. В дипломатическом корпусе в ООН удалось разузнать, что США не заинтересованы в выходе Казахстана из Союза, для них желательно было, чтобы республика со своим ядерным арсеналом осталась в подчинении Москвы.

Посол СССР в Америке направил ноту в Госдепартамент США с просьбой принять заместителя министра иностранных дел Казахской ССР, члена советской делегации на сессии Генассамб­леи ООН.

В назначенное время я встретился с руководителем отдела по Средней Азии Госдепартамента. Объяснил нашу позицию и намерение быть независимым светским государством. Опытный американский дипломат в течении трехчасовой беседы так и не ответил на вопрос, поддержит ли США независимость Казахстана.

В конце переговоров я вынужден был прибегнуть к некоторой манипуляции, пошел ва-банк, сказал: «Допустим, если Казахстан со свой ядерной силой, Семипалатинским полигоном, космодромом «Байконур», стратегическим и экономическим потенциалом останется в составе Российской Федерации, тогда можно считать, что Россия сохранит мощь Советского Союза, вы этого хотите?»

На это мой собеседник ответил отрицательно и обещал довести беседу до Государственного секретаря. Такую же успешную работу я провел в Сенате. Таким образом, США одними из первых признали Казахстан как независимое государство и первыми открыли свое посольство в Алматы.

К слову, день принятия Дек­ларации независимости Соединенных Штатов Америки – 4 июля – тоже считается главным государственным праздником в США. Также главным праздником Российской Федерации является 12 июня – День принятия Декларации о государственном суверенитете.

Тот факт, что Казахстан по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева снова вернул дату 25 октября в национальный календарь праздников, говорит о признании руководством страны вклада дипломатов – патриотов 1990 года, которые сделали все возможное, чтобы мечта казахского народа о независимости стала реальностью.

Сегодня благодаря Декларации о государственном суверенитете Казахстан является полноправным участником мирового сообщества, самостоя­тельно выстраивает путь экономического и политического развития на основе стратегии строительства Справедливого Казахстана.