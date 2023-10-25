Дипломатическая борьба за независимость
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Беседовала Юлия Полонская
«Дипломатия на пути к независимости» – так называется вышедший накануне Дня Республики труд известного казахского государственного и общественного деятеля Сайлау Батырша-улы (это русскоязычное издание его работы «Тәуелсіздік жолындағы дипломатия»). Отдав службе в министерствах иностранных дел СССР, КазССР и Республики Казахстан в общей сложности более 30 лет, он уверен в том, что в утверждении суверенитета и независимости нашей страны огромная заслуга принадлежит казахстанским дипломатам.