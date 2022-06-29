О роли дипломатической службы Казахской ССР в провозглашении независимости государства написана книга на казахском языке «Тәуелсіздік жолындағы дипломатия» в виде эссе-диалога, авторами которой являются Сайлау Батырша-улы и Мурат Алмасбекулы.

Учитывая просьбу русскоязычного читателя страны, данная книга «Дипломатия на пути к независимости», дополненная и обновленная последними событиями, готовится к изданию уже на русском языке. В книге отражена роль дипломатии в борьбе за независимость, а также трудовая деятельность известного дипломата, государственного и общественного деятеля Сайлау Батырша-улы, начиная с 1965 года, когда он пришел работать в Министерство иностранных дел тогда еще Казахской ССР. Даны здесь также сведения о его деятельности в советских посольствах во Франции, Алжире, Конго, рассказывается о работе дипломата в годы независимости в Египте, Израиле и Палестине, а также в качестве первого чрезвычайного и полномочного Посла Респуб­лики Казахстан в Республике Узбекистан.

Чтобы выяснить политику США в отношении Казахстана, в ноябре 1991 года Сайлау Батырша-улы, будучи членом делегации СССР на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, самостоятельно отправляется из Нью-Йорка в Вашингтон. Там посещает Государственный департамент Америки и ставит вопрос о позиции США в отношении нашей республики.

«Действительно, позиция Сое­диненных Штатов Америки в отношении Советского Союза и рес­публик имела важное значение для судьбы нашей страны. Тем более известно, что Вашингтон с Европейским союзом проводит совместную согласованную политику. Они поддержали стремление республик Прибалтики и Кавказа выйти из Союза и провозглашение независимости. А что касается Казахстана, Вашинг­тон не выразил открыто свою позицию. В дипломатическом корпусе в ООН я узнал, что США не заинтересованы в выходе Казахстана из Союза. Они хотели, чтобы республика со своим ядерным арсеналом осталась в подчинении Москвы. Поэтому, чтобы уточнить действительное положение дел, выехал из Нью-Йорка в Вашинг­тон, хотя прямого поручения из МИДа не было. Есть два пути установления контактов с американскими властями: первое – на приемах договориться о секретной встрече с дипломатами; второе – в открытой форме нотой запросить аудиенцию. Я выбрал второй путь. Посол СССР в Америке направил ноту в Госдепартамент США с просьбой принять замес­тителя министра иностранных дел Казахской ССР, члена советской делегации на сессии ГА ООН», –­ пишет в книге дипломат.

В 2002 году, после возвращения с дипломатической службы в Израиле, Сайлау Батырша-улы был назначен советником министра иностранных дел. В то время в Евразийском нацио­нальном университете им. Л. Гумилева не хватало квалифицированных профессоров, поэтому ректор университета М. Жолдасбеков предлагает на должность директора Института международных отношений доктора экономических наук, профессора Сайлау Батырша-улы. Поз­же этот институт вновь стал факультетом. Дело в том, что на названном факультете не было квалифицированных преподавателей, имеющих опыт работы в Министерстве иностранных дел и за рубежом. Сайлау ага, не оставляет дипломатическую службу, дополнительно читает лекции студентам. Выйдя на заслуженный отдых из МИД РК, он продолжает работать профессором в университете. К тому же становится членом ученого совета университета.

Дипломат выбрал преподавательскую деятельность не случайно. Опыт дипломатической работы он использовал для расширения кругозора молодежи и повышения качества обучения в вузах. Тем самым продолжил путь предыдущих славных ученых. Тому свидетельство – Сайлау Батырша-улы впервые в истории Казахстана написал на казахском языке учебник «Дипломатиялық қызмет және халықаралық қатынастар» («Дипломатическая служба и международные отношения»). В приложении к учебнику пуб­ликуется впервые переведенный на казахский язык Устав Организации Объединенных Наций, принятый в 1945 году. Это ценный материал не только для студентов, но и для специалистов по международным отношениям, ученых, политологов.

Дипломат, ученый и педагог Сайлау Батырша-улы написал множество книг и научных трудов. Среди них такие, как «Развитие промышленности в развивающихся странах» (1985 г.), «Проблемы индустриализации стран Африки» (1987 г.), «Индустриализация экономики стран Северной Африки» (1994 г.), «Внешнеэкономические и культурные связи Казахстана» (1996 г.), «Дипломатия – не только внешняя политика» (2005 г.), «Путь в Европу – дорога к председательству Казахстана в ОБСЕ» (2011 г.), «АӨСШК-ның Азияда бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі рөлі» (2011 г.), «Оман Сұлтандығы» (2015 г.), двухтомник «Дипломат жазбалары» (2018–2019 гг.), книга эссе-диа­лог «Тәуелсіздік жолындағы дипломатия» (2021 г.) и другие труды.

По заказу Министерства образования и науки в 2011 году увидела свет книга-альбом «История архитектуры мамлюков в Египте» на трех языках (казахском, русском и английском). Предисловие к книге написал Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев. Основу этого произведения подготовил востоковед Бахытты Батырша-улы, будучи дипломатом посольства Республики Казахстан в Арабской Республике Египет.

В 2018–2019 годах Министерство культуры и спорта РК издало двухтомное полное собрание сочинений Сайлау Батырша-улы, которое было разослано по всем библиотекам республики. В этот сборник включены материалы о дипломатии, внутренней и внешней политике и будущем страны. В частности, в книге изложены взгляды Сайлау Батырша-улы на будущее нации, языка, а также выражена тревога о судьбе наших соотечественников за рубежом. Эссе-диалог полезен для молодежи и широкой общественности, интересую­щихся внешней политикой и будущим страны.

Сайлау Батырша-улы – автор более 100 монографий, учебников, исследований и статей. Принимал участие в международных научно-практических конференциях в Москве, Ташкенте, Париже, Конго, Египте, Омане и других странах. В 2015 году дипломат вместе с Саулекуль Сайлаукызы написал книгу на казахском языке «Оман Сұлтандығы». Этот труд был высоко оценен министром информации Омана. Международная презентация книги прошла в столице страны Маскаде. На ней присутствовали и специально приглашенные авторы книги. Сайлау Батырша-улы был награжден почетной грамотой и премией первой степени.

К 80-летию Сайлау Батырша-улы Президент Касым-­Жомарт Токаев­ направил в адрес юбиляра поздравительное письмо, в котором выразил благодарность дипломату за укрепление независимости страны и плодотворную работу в сфере налаживания связей с государствами мира. За значительный вклад в укрепление независимости Казахстана он награжден орденами «Құрмет» и «Парасат».

Министерство иностранных дел РК наградило его медалью Назира Торекул­улы за вклад в изучение и пропаганду наследия первого казаха – посла в Саудовской Аравии и на арабском Востоке Н. Торекулулы. Ассоциацией вузов Казахстана за первый учебник на казахском языке «Дипломатиялық қызмет және халықаралық қатынастар» он награжден медалью Ахмета Байтурсынулы. Президиумом Демократической партии «Ақ жол» в честь 100-летия провозглашения Казахской Республики и за вклад в реализацию идей «Алаш» он был награжден серебряной медалью. В 2011 году Министерством образования и науки РК был удостоен знака «Қазақстан Республикасының ғылымын дамытуға сіңірген еңбегі үшін», награжден многими медалями и грамотами. Он является членом научного совета по Африке Академии наук Российской Федерации, почетным членом палестинской ассоциации «Арабская цивилизация» и Португальского международного географического общества.