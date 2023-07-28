Директора филиала госкорпорации "Правительство для граждан" задержали по подозрению в коррупции

Директора филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» в Абайской области подозревают в получении крупной взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

Фото: пресс-служба КНБ РК

27 июля Департамент КНБ по Абайской области совместно с Департаментом экономических расследований и при координации прокуратуры региона задержал директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Он подозревается в коррупционном преступлении по части 2 уголовной статьи 366 – получение взятки в значительном размере.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания Семея.