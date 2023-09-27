Директора турфирмы, обманувшего паломников на 255 млн тенге, осудили в Шымкенте

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Шымкенте вынесли приговор директору туристической фирмы Kausar Travel, обманувшему казахстанских паломников, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу межрайонного суда по уголовным делам города.

Фото: Kazpravda.kz

Главе турфирмы М. предъявлено обвинение по пунктам 1, 3 части 3 уголовной статьи 190 – мошенничество, совершенное путем обмана пользователя информационной системы в отношении двух и более лиц в особо крупном размере.

Подсудимый с октября 2022 по январь 2023 года, используя Instagram, завладел более чем 255 млн тенге 245 потерпевших. Обманутым клиентам он обещал помощь в оформлении туристических путевок в Саудовскую Аравию для совершения хаджа.

При назначении наказания суд учел, что М. не осознал тяжесть своего преступления, не раскаялся, причиненный ущерб не возместил.

М. приговорили к 6 годам лишения свободы с 5-летним запретом заниматься деятельностью в сфере туризма.

Исковые заявления потерпевших были удовлетворены на 225 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

 

#суд #Шымкент #приговор #туризм #хадж #паломничество

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