Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан

Общество
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Алибек Байшуленов, Кызылординская область

Выпускница школы-лицея № 14 города Аральска Ангелина Прокопчук мечтает стать полиязычным журналистом

фото из архива Ангелины Прокопчук

В семье Прокопчук все свободно владеют государственным языком, а сама девочка не только говорит, но еще отлично читает и поет на казахском языке.

– Я по национальности русская. Но в семье общаемся на двух языках. Казахский язык для нас тоже родной, так как мы все родились, выросли и живем на казахской земле, а еще потому, что у нас интернациональная семья. К примеру, меня казахскому языку учили с колыбели, детского сада. Тогда для развития разговорной речи взрослые со мной читали сказки, играли, учили поговорки. А в школе я постоянно участвовала в конкурсах по чтению на казахском языке. Сейчас понимаю, насколько в нашем современном обществе важно, чтобы подрастающее поколение свободно изъяснялось на государственном языке, – рассказывает Ангелина.

Девушка не раз становилась победительницей район­ных и областных конкурсов по казахскому языку. Эти успехи она напрямую связывает со своей учительницей Аидой Жайылгановной Абдиевой, которая готовила подопечную к участию в этих мероприятиях.

– Начиная с 2021 года Ангелина – победительница областных этапов респуб­ликанской олимпиады общественно-гуманитарного направления по казахскому языку и литературе в школах с русским языком обучения. А в нынешнем году она в составе сборной области заняла третье место на рес­публиканской олимпиаде. Девочка разносторонне развита, очень ответственна и требовательна к себе, обладает организаторскими и управленческими способнос­тями. У нее неуемное желание развиваться через чтение книг, просмотры интеллектуальных телепрограмм и изучение иностранных языков. Сейчас она готовится к ЕНТ. Уверена, ее ждет большое будущее, – отзывается о своей ученице Аида Абдиева.

– Среди наших учеников немало представителей русского, корейского и других этносов. И все они свободно владеют казахским языком и с успехом участвуют в таких интеллектуальных конкурсах, как «Ғажайып қазақ тілі», «Қазақшаңыз қалай?», «Сөз маржаны», которые проводятся по инициативе АНК районным отделом культуры и развития языков, – подключается к разговору директор школы-лицея № 14 Хадиша Урынбасарова.

Как дополнила глава район­ного отдела образования Санира Жанназарова, кроме отличной успеваемости у героини нашего рассказа огромный интерес к творчеству и искусству:

– Ангелина Прокопчук – билингв. Она легко запоминает информацию, тексты, мелодии. Поэтому хорошо исполняет песни на казахском, русском, английском, украинском и других языках, постоянно участвует в различных челленджах на казахском языке, где читает стихи Абая, Магжана, Ибрая и других поэтов. А еще она прекрасно танцует. В составе казахского ансамбля песни и танца «Жұлдызай» выигрывала Гран-при конкурсов «Топ жарған таланттар», «Бозторғай» и других.

По словам Ангелины, благодаря знанию казахского языка она побывала в других городах, узнала много нового и приобрела новых друзей. К примеру, девочка впечатлена посещением мавзолея и Мемориального музея Ибрая Алтынсарина, в восторге от спектакля об Ахмете Байтурсынулы, увиденном в областном казахском драматическом театре во время республиканской олимпиады в Костанае.

– Чтобы выучить казахский язык, нужно желание. Дальше появляется стимул. К примеру, после выступлений на сцене все зрители выражают мне признательность и восхищение, аксакалы дают бата в знак уважения за то, что я хорошо знаю казахские традиции и обычаи. Я горжусь тем, что родилась и выросла на казахской земле, – говорит Ангелина.

К сожалению, мама девушки Бакытгуль рано ушла из жизни. Сложилось так, что теперь Ангелина первая помощница бабушки и младшего братика Руслана.

– Сейчас мы с Русланом ухаживаем и заботимся о бабушке Зейнеп. Она для меня самый близкий человек. Бабуля меня с малых лет учит, воспитывает, наставляет и всегда ласково называет құлыншағым, ботақаным, айналайын. Благодаря ей я знаю все казахские национальные традиции, обычаи и обряды, заучила много казахских песен и стихов, – подчеркивает Ангелина.

Девушка мечтает стать тележурналистом. Именно поэтому она еще в школе поставила цель – хорошо изучить несколько языков.

– Известно, что большинство людей, отлично владея разговорным языком, не могут писать грамотные тексты. Поэтому я много учусь и сегодня могу писать на трех языках. Хочу поступить на журфак Кызылординского университета имени Коркыта-ата. Буду брать интервью и вести передачи на нескольких языках.

– Почему не едете поступать в столицу? – интересуюсь у девушки, зная ее способности.

Ее ответ вызвал еще большее уважение.

– Мне нужно быть как можно ближе к дому, так как я должна заботиться о брате и бабушке, – ответила Ангелина.

– Успехов и удачи, будущая коллега! В добрый путь!

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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