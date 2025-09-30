Для чего Казахстану новый горнолыжный курорт

Нефть и Газ,Туризм
126

В Telegram-канале "Нефть и Газ Казахстана. Факты и комментарии" прокомментировали необходимость строительства нового горнолыжного курорта Almaty SuperSki, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Как приводится в публикации, Правительство Казахстана сосредоточилось на снижении зависимости экономики от основного сырьевого продукта – нефти. Ближайшая цель – увеличить вклад в ВВП от отрасли туризма. Данные Инициативы прозрачности добывающих отраслей (EITI) показывают, что в 2021 г. нефтегазовый сектор обеспечил 14,1% ВВП Казахстана и около 43% всех налоговых поступлений. Эти показатели наглядно демонстрируют, что бюджет страны во многом держится на экспорте углеводородов.

По оценке Bloomberg, в 2024 г. Казахстан занимал 12-е место в мире по запасам нефти, обладая ресурсной базой в 30 млрд баррелей. British Petroleum оценивает доказанные запасы природного газа в 2,3 трлн кубометров, или 1,2% мировых запасов, что ставит страну на 15-е место в глобальном рейтинге.

Обладая такими запасами, Казахстан одновременно зависит от колебаний мировых цен на сырьё, и чтобы уйти от этой зависимости, делает ставку на диверсификацию экономики.

Яркой иллюстрацией этого является недавняя презентация проекта Almaty SuperSki, разработанного совместно с международной компанией Pas Grau International (PGI). В случае успешной реализации проект может стать ещё одним якорем экономики страны. По предварительным расчетам, он создаст более 5 тыс. новых рабочих мест и укрепит имидж Алматы как центра экологичного и зимнего туризма.

Так, на действующем курорте Шымбулак ежегодно фиксируется около 1,5 млн посещений, что втрое превышает его пропускную способность. В высокий сезон с 1 по 12 января стоимость скипасса возрастает до 20 тыс. тенге, а средние расходы одного туриста составляют 60-70 тыс. тенге за визит, включая аренду экипировки, питание и услуги инструктора. Эти цифры показывают, что горнолыжный туризм обладает высокой доходностью и может конкурировать с традиционными источниками дохода в экономике.

Таким образом, создание нового курорта Almaty SuperSki позволит перераспределить туристические потоки, снизить нагрузку на Шымбулак и предложить доступные, но качественные условия для гостей. Туризм в данном сегменте способен давать сопоставимый, а в перспективе, возможно, и больший мультипликативный эффект для экономики, чем нефть. Ведь речь идет не только о прямых доходах, но и о развитии смежных отраслей: гостиничного бизнеса, транспорта, ресторанного сектора, торговли и сферы услуг.

Сегодня зимние виды отдыха обходятся туристам дороже, чем летний. Европейские горнолыжные курорты предлагают билеты, сопоставимые по цене с ночёвкой в хорошем отеле. Для семьи из 4 человек день катания в австрийских горах может обойтись в 250 евро, и это без учёта питания, аренды инвентаря и трансфера. Алматы наверняка предложит более конкурентные цены, привлекая к тому же богатой культурой и историей.

Многие нефтегазодобывающие страны с огромными запасами уже начали путь трансформации, и у Казахстана есть уникальный шанс применить их опыт.

Катар. В прошлом году страну посетило более 5 млн туристов, доля туризма в экономике страны достигает 8% ВВП. К 2030 году этот показатель власти намерены довести до 12%.

Бахрейн ежегодно посещают 10-12 млн человек. Это в несколько раз больше, чем само население Королевства. Доля туризма в ВВП 6-7%. В пиковые периоды заполняемость отелей составляет 95%.

Саудовская Аравия. В стране давно поняли, что туризм – это новая стратегическая отрасль, которая даёт рабочие места, рост экономики и улучшает имидж страны. Сделав ставку на развитие туристической инфраструктуры, страна сегодня получает значительные доходы от 27 млн туристов, ежедневно посещающих Королевство.

Ставка на туризм – экономически оправданный путь для будущего экономики страны. Новый проект в Алматы – это лишь старт большой программы по диверсификации экономики. Как говорится, не нефтью единой, заключает автор публикации.

#туризм #курорт #Almaty SuperSki

