Общественные слушания завершены: проект Almaty SuperSki получил поддержку

Айман Аманжолова
Начинается новый этап развития горного кластера Алматы

В Алматы завершились общественные слушания по проекту горного курорта Almaty SuperSki, который планируется реализовать на территории урочища Кок-Жайлау. В ходе открытого обсуждения, продолжавшегося несколько часов, были подробно рассмотрены экономические, туристические, социальные и экологические аспекты проекта. Представители общественности, эксперты, экологи, предприниматели, специалисты спортивной отрасли и жители города высказали свои мнения по инициативе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По итогам слушаний значительная часть участников поддержала идею развития горного кластера Алматы, подчеркнув стратегическое значение проекта для мегаполиса. По мнению авторов и сторонников проекта, Almaty SuperSki способен превратить Алматы в один из ведущих центров горного туризма Центральной Азии.

Во время обсуждения отмечалось, что одним из ключевых направлений проекта станет формирование современной горной инфраструктуры международного уровня. Согласно планам, в новой туристической зоне могут появиться лыжные трассы, канатные дороги, сервисные центры, гостиницы, объекты общественного питания и круглогодичные туристические объекты. По словам экспертов, это позволит значительно увеличить поток как иностранных, так и внутренних туристов в Алматы.

Особое внимание на общественных слушаниях было уделено экономической эффективности проекта. Как отмечали спикеры, развитие горного кластера позволит создать тысячи новых рабочих мест. Речь идет не только о временной занятости на этапе строительства, но и о постоянных рабочих местах в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, транспорта, спортивной индустрии и сервиса. По мнению некоторых участников, после полноценного запуска проекта может появиться возможность трудоустройства почти для 15 тысяч человек.

Отдельно в ходе слушаний поднимался вопрос молодежи. Участники отмечали, что реализация крупных туристических проектов международного уровня способна открыть для молодых людей новые профессиональные возможности и повлиять на снижение оттока молодежи за рубеж. Также прозвучали мнения о том, что развитие современной инфраструктуры и внедрение международных стандартов сервиса создадут условия для подготовки нового поколения специалистов непосредственно в Алматы.

В рамках обсуждения широко рассматривались и вопросы экологической безопасности. Представители проекта заявили, что строительные работы будут проводиться с учетом международных экологических требований, а для минимизации нагрузки на природный ландшафт предусмотрены специальные меры. Также было отмечено, что общественный контроль и экспертный мониторинг в этом направлении продолжатся.

Несмотря на эмоциональные дискуссии и возражения со стороны отдельных общественных активистов, слушания в целом прошли в рамках установленного регламента. Модераторы неоднократно призывали участников к порядку и обеспечивали возможность высказаться всем сторонам.

В завершение общественные слушания были официально объявлены закрытыми, а проект получил поддержку для дальнейшей реализации. Ожидается, что следующим этапом станут подготовка технической и проектной документации, прохождение государственных экспертиз и поэтапная инфраструктурная подготовка.

По мнению экспертов, проект Almaty SuperSki рассматривается не только как горный курорт, но и как крупная инвестиционная инициатива, способная дать долгосрочный импульс экономике Алматы. В случае реализации проекта роль города на международной туристической карте может существенно усилиться, а сам Алматы — превратиться в современный мегаполис с круглогодичным туристическим сезоном.

