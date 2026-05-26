Дополнительные авиарейсы и поезда запустят летом в Казахстане

Транспорт,Туризм
Дана Аменова
специальный корреспондент

Реализация указанных мер способствует развитию внутреннего туризма в сезон отпусков

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Казахстане принимаются дополнительные меры для повышения транспортной доступности в период летних отпусков и школьных каникул. В связи с ростом пассажирского спроса Минтранспорта совместно с транспортными компаниями увеличивает количество железнодорожных маршрутов и авиарейсов по наиболее востребованным туристическим направлениям страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Железнодорожные перевозки

В летний сезон 2026 года будет организовано 15 дополнительных железнодорожных маршрутов. Дополнительные поезда начнут курсировать с 16 июня.

В числе направлений — маршруты из Астаны, Алматы, Караганды, Актобе, Семея, Оскемена, Кызылорды и Павлодара до туристических и курортных зон, включая Достык и Балхаш.

Реализация данных мер позволит создать порядка 550 тысяч дополнительных мест в поездах в летний период.

Кроме того, по мере увеличения пассажиропотока будет проводиться поэтапное увеличение длины составов действующих поездов. В летний сезон количество вагонов в составах увеличивается в среднем до 19–21 вагона, тогда как в непиковый период оно составляет 13 –15 вагонов.

Также с 1 июня 2026 года будет запущен пассажирский поезд №219/220 по направлению Караганда – Балхаш.

Авиаперевозки

На период с июня по август 2026 года открываются дополнительные рейсы по маршрутам Астана – Балхаш, Урджар, Ушарал и Алматы – Балхаш, Урджар, Ушарал с частотой до 7 рейсов в неделю.

Стоимость авиабилетов по данным направлениям сохраняется на социально доступном уровне  от 16 до 20 тысяч тенге, что позволит большему числу семей организовать летний отдых в туристических регионах страны.

В целом в 2026 году в Казахстане выполняются полеты по 60 внутренним маршрутам с общей частотой 813 рейсов в неделю.

В рамках программы субсидирования регулярных авиамаршрутов предусмотрено финансирование в объеме 6,4 млрд тенге для поддержки 24 маршрутов, включая 16 туристических направлений.

Реализация указанных мер способствует развитию внутреннего туризма, повышению транспортной доступности регионов и созданию комфортных условий для путешествий по Казахстану в летний период.

#запуск #авиарейсы #отпуск #поезда #Минтранспорта

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Сердце Прометея
Преображается левобережье Сырдарьи
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Сними кино прямо из дома!
Диалог на фоне глобальных перемен
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Развивать общее интеллектуальное пространство
У гвардейцев – особая роль
Получили долгожданное жилье
Прощай, школа!
Стабилизация цен достигнута благодаря крупным регионам
Цифровизация против барьеров
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
В погоне за счастьем
Серебряная драма в Тиране
Определена повестка
Развитие туризма: Аида Балаева поручила усилить взаимодействие с регионами
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Общественные слушания завершены: проект Almaty SuperSki пол…
Строительство горного курорта Almaty SuperSki удержит молод…
Алматы может стать крупнейшим центром горного туризма ЦА — …
Молодёжь поддержала проект Almaty Superski

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]