Дополнительные авиарейсы и поезда запустят летом в Казахстане

В Казахстане принимаются дополнительные меры для повышения транспортной доступности в период летних отпусков и школьных каникул. В связи с ростом пассажирского спроса Минтранспорта совместно с транспортными компаниями увеличивает количество железнодорожных маршрутов и авиарейсов по наиболее востребованным туристическим направлениям страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Железнодорожные перевозки

В летний сезон 2026 года будет организовано 15 дополнительных железнодорожных маршрутов. Дополнительные поезда начнут курсировать с 16 июня.

В числе направлений — маршруты из Астаны, Алматы, Караганды, Актобе, Семея, Оскемена, Кызылорды и Павлодара до туристических и курортных зон, включая Достык и Балхаш.

Реализация данных мер позволит создать порядка 550 тысяч дополнительных мест в поездах в летний период.

Кроме того, по мере увеличения пассажиропотока будет проводиться поэтапное увеличение длины составов действующих поездов. В летний сезон количество вагонов в составах увеличивается в среднем до 19–21 вагона, тогда как в непиковый период оно составляет 13 –15 вагонов.

Также с 1 июня 2026 года будет запущен пассажирский поезд №219/220 по направлению Караганда – Балхаш.

Авиаперевозки

На период с июня по август 2026 года открываются дополнительные рейсы по маршрутам Астана – Балхаш, Урджар, Ушарал и Алматы – Балхаш, Урджар, Ушарал с частотой до 7 рейсов в неделю.

Стоимость авиабилетов по данным направлениям сохраняется на социально доступном уровне – от 16 до 20 тысяч тенге, что позволит большему числу семей организовать летний отдых в туристических регионах страны.

В целом в 2026 году в Казахстане выполняются полеты по 60 внутренним маршрутам с общей частотой 813 рейсов в неделю.

В рамках программы субсидирования регулярных авиамаршрутов предусмотрено финансирование в объеме 6,4 млрд тенге для поддержки 24 маршрутов, включая 16 туристических направлений.

Реализация указанных мер способствует развитию внутреннего туризма, повышению транспортной доступности регионов и созданию комфортных условий для путешествий по Казахстану в летний период.