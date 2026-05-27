Мадрид вошел в ТОП-5 лучших городов мира

Барселона в списке находится на десятом месте
Мадрид официально признан одним из пяти лучших городов мира согласно рейтингу World’s Best Cities 2026, опубликованному консалтинговой компанией Resonance Consultancy, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euro-pulse.ru
Для составления рейтинга компания анализирует более 270 крупных городов по всему миру на основе данных, полученных от более чем 21 000 жителей и путешественников. Каждый город оценивается по трем ключевым критериям — качество городской среды, культурная и туристическая жизнь и уровень деловой активности.
Оценивались и такие факторы, как транспортная инфраструктура, доступность цен и общее качество жизни.
Мировой список возглавил Лондон, за ним следуют Нью-Йорк, Париж и Токио, а Мадрид замыкает первую пятерку. Среди его сильных сторон Resonance отдельно выделяет культурную жизнь — город занял второе место в мире по ночной жизни и седьмое по театрам, музеям и концертам. Кроме того, у столицы Испании 11 место в мире по общественному транспорту и 20-е по паркам.
Составители рейтинга отмечают, что занять одну из верхних строчек Мадриду помогли проекты в сфере устойчивого развития и инфраструктуры. Среди них — амбициозный проект Bosque Metropolitano («Городской лес») — зеленое кольцо из деревьев вокруг испанской столицы длиной 75 километров.
После завершения проекта Bosque Metropolitano станет крупнейшим городским лесом в Европе. Кроме того, Мадрид вкладывает значительные средства в электробусы, пешеходные зоны и разветвленные велосипедные маршруты.
Испания оказалась единственной страной, два города которой вошли в первую десятку мирового рейтинга — Барселона находится на десятом месте.
Топ-10 лучших городов мира
Лондон
Нью-Йорк
Париж
Токио
Мадрид