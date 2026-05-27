Мадрид вошел в ТОП-5 лучших городов мира

Мадрид официально признан одним из пяти лучших городов мира согласно рейтингу World’s Best Cities 2026, опубликованному консалтинговой компанией Resonance Consultancy, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euro-pulse.ru

Для составления рейтинга компания анализирует более 270 крупных городов по всему миру на основе данных, полученных от более чем 21 000 жителей и путешественников. Каждый город оценивается по трем ключевым критериям — качество городской среды, культурная и туристическая жизнь и уровень деловой активности.

Оценивались и такие факторы, как транспортная инфраструктура, доступность цен и общее качество жизни.

Мировой список возглавил Лондон, за ним следуют Нью-Йорк, Париж и Токио, а Мадрид замыкает первую пятерку. Среди его сильных сторон Resonance отдельно выделяет культурную жизнь — город занял второе место в мире по ночной жизни и седьмое по театрам, музеям и концертам. Кроме того, у столицы Испании 11 место в мире по общественному транспорту и 20-е по паркам.

Составители рейтинга отмечают, что занять одну из верхних строчек Мадриду помогли проекты в сфере устойчивого развития и инфраструктуры. Среди них — амбициозный проект Bosque Metropolitano («Городской лес») — зеленое кольцо из деревьев вокруг испанской столицы длиной 75 километров.

После завершения проекта Bosque Metropolitano станет крупнейшим городским лесом в Европе. Кроме того, Мадрид вкладывает значительные средства в электробусы, пешеходные зоны и разветвленные велосипедные маршруты.

Испания оказалась единственной страной, два города которой вошли в первую десятку мирового рейтинга — Барселона находится на десятом месте.

Топ-10 лучших городов мира

