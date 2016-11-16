Для чего нужен боксерский турнир среди "галстуков"?

KAZPRAVDA.KZ: Расскажите о предстоящем турнире среди "галстуков". Как появилась эта идея?
– Основная цель проекта – пробудить интерес у молодых людей и офисных работников к спорту. Чтобы потом про них не говорили, что они только умеют сидеть в офисе и ничего больше. Это прекрасная возможность показать себя с совсем другой, тоже хорошей стороны. Этим мероприятием мы хотим изменить стереотипы об офисных работниках, доказать, что и при сидячей работе также можно вести вполне спортивный образ жизни. Человек, который ведет спортивный образ жизни, воспринимает мир совсем по-другому. Он понимает интересы других людей, знает, что такое физический труд. Это позволит показать, что везде нужно трудиться, и что в любой сфере посредством труда можно добиваться успехов. Это будет показательно и для тех работников, которые предпочитают свободное время и выходные проводить в питейных заведениях. Ведь досуг можно прекрасно проводить и с пользой для здоровья. Свои немалые прелести есть и в спорте, и это нужно донести до людей.KAZPRAVDA.KZ: Идея хорошая. А много ли у вас последователей на данный момент?
– Идея зародилась у меня давно, но недавно мой товарищ Улан Абишев помог начать ее претворять в жизнь, придать ей определенную форму. Поэтому это совместная идея. Мы дали объявление о турнире только вчера, и уже сегодня нам звонят из разных регионов Казахстана, и даже из Ташкента. Люди звонят, интересуются и хотят принять участие. KAZPRAVDA.KZ: Это ваш первый подобный опыт?
– Да. Понимаете, здесь дело в стимуле. Есть люди, которые занимаются спортом, к примеру для того, чтобы согнать вес. Они стараются, но доходят лишь до определенного уровня. А когда готовишься к соревнованиям – это совсем другое дело. В этом случае люди совсем по-другому воспринимают спорт. Многие смотрят бокс по телевизору и много рассуждают на эту тему, но понятия не имеют, что это такое на самом деле. И у них будет прекрасная возможность увидеть весь процесс по ту сторону экрана и принять участие среди таких же любителей, как они.
KAZPRAVDA.KZ: Ранее в нашем разговоре вы упомянули о бойцовском клубе Astana Arena Boxing. Расскажите о нем подробнее. Имеет ли он отношение к сюжету известного фильма с участием Брэда Питта?
– Нет, здесь основам единоборств обучаются как дети, так и взрослые. Мы создали этот клуб совместно с другими известными спортсменами, такими как Мейржан Рахимжанов, Канат Ильясов. У нас не рядовые тренеры, они знают бокс с изнанки. Они сами проходили весь путь от самых низов к верхам и потому многое могут дать начинающим спортсменам. К слову, взрослые члены клуба признаются, что здесь они сбрасывают с себя весь негатив, поэтому они стали намного сдержаннее и меньше реагируют на житейские неурядицы, такие как, к примеру, дорожные пробки. По их словам, это положительно сказывается и на отношениях в семье.KAZPRAVDA.KZ: Получается, у вас спортивная секция. В ней обучают только боксу?
– У нас многофункциональная секция, где обучают боксу, борьбе, дзюдо, рукопашному бою.
KAZPRAVDA.KZ: На платной основе?
– Оплата составляет 15 тысяч тенге в месяц, но у нас есть скидки для одаренных или малообеспеченных детей, некоторые даже тренируются здесь бесплатно. Однажды к нам пришла женщина, которая усыновила из детского дома 6 или 7 детей, и они тренировались на протяжении года абсолютно бесплатно. Сейчас перестали ходить, наверное, есть какая-то своя причина. Люди понимают, что наши тренеры имеют богатый практический опыт выступлений на международном уровне, и потому недостатка в желающих обучаться единоборствам у нас нет. А наши тренеры имеют возможность и заработать, и относиться к любимому делу со всей душой. KAZPRAVDA.KZ: Как давно существует бойцовский клуб?
– Недавно нам исполнился 1 год. Хотел бы отметить, что в нашем клубе отношения не ограничиваются лишь тренировками. У нас образовалось своего рода сообщество любителей здорового образа жизни. Мы вместе выезжаем на природу, играем в разные игры, и поэтому с каждым днем нас становится все больше. KAZPRAVDA.KZ: Давайте теперь поговорим непосредственно о вас. Вы являетесь участником Летних Олимпийских игр в Лондоне, трехкратным чемпионом Казахстана и призером Азиатских игр-2010. Спортивная карьера шла по нарастающей, но в какой-то момент вы "исчезли" из поля зрения общественности. С чем это связано?–
После той Олимпиады я сначала хотел завершить боксерскую карьеру, но затем решил попробовать себя на профессиональном ринге. В составе Astana Arlans я провел всего один бой, и честно говоря, неудачно. Я проиграл российскому боксеру. KAZPRAVDA.KZ: В чем, по вашему, причина?
– Одна из причин – я начал набирать вес. Мой оптимальный вес, по идее, 73 кг. В то время я начал весить более 80 кг, сильно сгонять вес уже не было желания и сил, поэтому я просто тренировался больше для себя. Я выступил в некомфортной для себя весовой категории, и проиграл.KAZPRAVDA.KZ: Предложения выступать за рубежом не поступали?
– Нет. Это все я делал ни для кого-то, а для себя. То, что смог, сделал. Моей главной мечтой тогда было попасть на Олимпиаду, и я на нее попал. KAZPRAVDA.KZ: Возвращаясь к той Олимпиаде, как вы считаете, решение арбитров присудить победу по очкам индийскому боксеру Вижендеру было справедливым?
– Скажу так: каждый раз, когда я садился на стул после окончания раунда, думал, что веду я, но ... все оказалось по другому. Было немного обидно, ведь именно на той Олимпиаде в моей весовой категории не было традиционных фаворитов: россиян, кубинцев, китайцев.KAZPRAVDA.KZ: Не могу не спросить вашего мнения по поводу боя: Василий Левит – Евгений Тищенко на Олимпиаде в Рио. В момент оглашения победителя свистели даже нейтральные болельщики...
– Конечно, там было все видно
. И то, кто вел по ходу поединка, и то, у кого удары были более акцентированные. Но мы – не судьи. KAZPRAVDA.KZ: Что же было после Олимпиады и неудачного дебюта на профессиональном ринге?
– Я приехал в Астану и начал искать работу. Чтобы выживать, приходилось какое-то время работать на стройке (улыбается). Затем мне повезло и я устроился на работу в Генеральную прокуратуру. Не исключаю, что здесь сыграли свою роль спортивные достижения. Что удивительно, я хотел сначала устроиться на работу в министерство культуры и спорта. Но здесь мне отказали, сказав, что у меня нет необходимого опыта. Я был удивлен: какой же опыт нужен для работы в профильном министерстве, ведь специфику спорта я знаю от начала и до конца. К слову, работать в Генпрокуратуре мне нравилось, все-таки это справедливость, закон и даже лицо государства. KAZPRAVDA.KZ: Как вы пришли к тренерской работе?
– Это мое призвание. Ведь я занимаюсь и индивидуальными тренировками также. Был период после Олимпиады, когда я думал, как можно работать на зарплату в 100-150 тысяч? Потом жизнь все расставила на свои места. И был период, когда я зарабатывал всего 35 тысяч тенге в месяц. KAZPRAVDA.KZ: Немного отвлеченный от темы бокса вопрос: у нас в Kazpravda.kz есть рубрика, посвященная поединкам самой популярной в мире смешанных единоборств – организации UFC. И в минувшее воскресенье случилось долгожданное событие для всех любителей этого вида спорта – UFC-205. Вы смотрели его?
– Да, конечно. Всегда смотрю, это очень интересно.KAZPRAVDA.KZ: Можете выделить ключевые причины безоговорочной победы Конора Макгрегора над Эдди Альваресом?
– Макгрегор сейчас на волне успеха, как наш Геннадий Головкин. Это действительно боец в полном смысле этого слова. И ему сейчас нет равных. KAZPRAVDA.KZ: Если говорить о технической стороне, все эксперты в один голос выделяют великолепный тайминг ирландца. Он прекрасно выбирает момент для удара.
– Это не просто момент для удара, он прекрасно чувствует дистанцию
. У любого спортсмена это чувство является наиболее важным. Конор отлично "проваливает" соперников, заставляя промахиваться. А когда человек промахнется один, а затем и второй раз, у него появляется боязнь ошибки. В итоге соперник начинает просто защищаться.KAZPRAVDA.KZ: В UFC-205 также принял участие российский боец Хабиб Нурмагомедов, который победил Майкла Джонсона. Как вы знаете, именно он должен был драться с Альваресом, но в UFC решили по-своему. После поединка он вызвал Макгрегора на бой, назвал его цыпленком и вообще демонстрировал полную уверенность в своей победе, если встреча состоится. По вашему мнению, такое поведение Нурмагомедова обосновано?
– Это пиар. Такой же, какой проводил сам Макгрегор до боя с Альваресом и с другими соперниками. Думаю, в этих словах Хабиба скрыто больше шоу, нежели реальной злости. А по поводу фаворита этого боя: у боксеров в ходу поговорка – "ринг покажет". Думаю, она актуальна и здесь. Неизвестно, в какой готовности подойдет каждый из спортсменов непосредственно к поединку. Тут много факторов, вплоть до того, как соперник выспится. Поэтому заранее предугадывать исход поединка двух серьезных спортсменов – дело неблагодарное и неправильное.