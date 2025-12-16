Для контроля и реагирования

Технологии
9
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Косшы запущена система видеонаблюдения с элемен­тами искусственного интеллекта с целью укрепления принципа «Закон и Порядок», повышения дорожной и общест­венной безопасности, передает пресс-служба областного акимата. В рамках исполнения поручения Главы государства в городе установили еще тысячу новых камер видеонаблюдения, которые дополнили 500 ранее установленных.

фото пресс-службы облакимата

Внедрение умных камер стало важным шагом в создании комфортной безопасной среды для городских жителей. Современные системы в режиме реального времени помогают анализировать происходящее в городе, позволяя оперативно реагировать на инциденты.

Все видеопотоки круглосуточно поступают в новый Центр оперативного управления полиции. Технологии ИИ позволяют фиксировать правонарушения, акты вандализма и оперативно передавать информацию ответственным службам. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства при поддержке МВД, акимата Акмолинской области и компании Freedom.

С работой центра на днях ознакомились министр внутренних дел Ержан Саденов и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. По словам главы МВД, внедрение современных цифровых решений является ключевым элементом обеспечения правопорядка.

– Мы последовательно реализуем принцип «Закон и Порядок», а технологии становятся надежным помощником полиции. Интеллектуальные системы видеонаблю­дения позволяют не только оперативно выявлять право­нарушения, но и предотвращать их. Это реальный вклад в безопасность граждан и формирование комфортной городской среды. Важно, чтобы подобные центры создавались во всех районах области, – подчеркнул Ержан Саденов.

Центр оперативного управления работает как единая точка контроля и реагирования. Здесь впервые в одном месте организована совместная работа сот­рудников полиции и коммунальных служб акимата, что делает управление городским хозяйством более эффективным. В круглосуточном режиме отслеживается ситуация в городе, службы оперативно реагируют на сигналы и обращения жителей по вопросам благоустройства, состояния дорожной инфраструктуры, уличного освещения, работы коммунальных сетей.

В систему включены две кнопки SOS для экстренной связи граждан с оперативными службами, три высокоточные камеры, установленные на высотных зданиях, а также восемь мобильных патрулей автоматической фиксации нарушений, включая один комплекс, размещенный на автомобиле скорой медицинской помощи.

– Косшы стал первым городом, где в рамках уникальной цифровой платформы, включающей полторы тысячи камер с искусственным интеллектом, объединены два проекта – «Закон и Порядок» и «Таза Қазақстан». Совместные усилия МВД и акима­та области направлены не только на безопасность горожан, но и на повышение культуры, чистоты – как на улицах, так и в сознании людей, – отметил влия­ние цифровой инфраструктуры на качество жизни населения Марат Ахметжанов.

Акимат города Косшы и полиция активно используют и беспилотные летательные аппараты для решения задач по обеспечению правопорядка. Дроны применяются для пресечения нарушений Правил дорожного движения, правонарушений в сфере общественного порядка, мониторинга объектов ЖКХ и санитарного состояния дворов, обследования сельскохозяйственных территорий, контроля состояния городской инфраструктуры, выявления стихийных свалок и нарушений благоустройства.

