Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), IRENA, опубликовало довольно оптимистичный прогноз по доле выработки электроэнергии объектами ВИЭ на ближайшие 25 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz
По мнению экспертов организации, к 2050 году 91% мировой электроэнергии будет вырабатываться благодаря «зелёным» источникам. Эту масштабную задачу планируют решать по большей части за счёт ветровых электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС). Для достижения глобальной цели миру нужны новые станции суммарной мощностью в 11,2 ТВт. На это требуются не только время и деньги.
По мнению экспертов IRENA, уже к 2030 году необходимо преодолеть существующие барьеры и устранить недостатки. В первую очередь это отставание в развитии инфраструктуры, недостаточно быстрые расширение и модернизация электросетей, проблемы с ростом объёмов накопления энергии.
В Казахстане, где превалирует угольная генерация, планы по внедрению объектов ВИЭ не так грандиозны. К 2030 году долю объектов ВИЭ в выработке энергии намерены увеличить с нынешних 6% до 15%. Однако в РК проблемы развития «зелёной» энергетики близки к глобальным. Согласно анализу, проведённому экспертами международной консалтинговой организации PwC Казахстан, в ВИЭ-энергетике РК есть несколько барьеров развития. Условно их можно разделить на три группы — технологические, финансовые и регуляторные.
Финансовые преграды «зелёной» энергетики аналогичны глобальным трендам: ограниченный доступ к инвестициям при создании новых проектов, невысокая инвестиционная привлекательность, дорогие кредиты. По данным PwC, с 2014 по 2024 год инвестиции в объекты ВИЭ в Казахстане превысили 2,6 млрд долл. США. Около 70% капитала поступило от международных финансовых институтов. «Прямые бюджетные расходы правительства ограничены и акцент делается на частные инвестиции», — говорится в отчёте PwC.
Среди регуляторных преград отмечаются недостаток механизмов реализации целей декарбонизации, перехода к «зелёной» энергетике, неполнота нормативного регулирования. Самый сложный блок для дальнейшего развития «зелёной» энергетики — технологические факторы. Они напрямую зависят как от финансовых, так и от регуляторных барьеров.
«Изношенная инфраструктура усугубляет ситуацию с нехваткой балансирующих мощностей. Более трети электростанций изношены на 70%–90%, в отдельных регионах уровень износа достигает 97%. Это приводит к отключениям, техническим потерям до 17% и росту системных сбоев, что ставит под угрозу интеграцию новых мощностей ВИЭ», — отмечают авторы доклада PwC.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК и Министерства энергетики (МЭ) РК, с 2019 по 2024 год доля выработки электроэнергии объектами ВИЭ в стране выросла в 3 раза, с 1,9% до 6,2%. За январь–июнь 2025-го главный «зелёный» индикатор увеличился ещё, до 6,8%.
Судя по данным МЭ РК, динамика роста объёмов выработки электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане выше, чем в целом по всем объектам энергетики. За первое полугодие 2025-го в РК в целом произвели на 3,3% больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объектами ВИЭ было сгенерировано на 8,8% больше энергии, чем годом ранее: 4,2 млрд кВт∙ч.
Такой солидный рост удалось получить, в первую очередь, за счёт увеличения выработки ВЭС на 12,1%. К слову, на ветровые станции приходится наибольшая доля в общей выработке электроэнергии объектами ВИЭ: 61,5%. Второе место по этому показателю занимают солнечные панели, генерирующие 25% всей «зелёной» электроэнергии. За первое полугодие 2025-го СЭС выработали на 8,5% больше энергии, чем за аналогичный период прошлого года.
Один из факторов, позволяющих «зелёной» энергетике расти быстрее — ввод в эксплуатацию новых объектов, увеличение установленной мощности. Например, в январе–июне текущего года общая установленная мощность всех казахстанских объектов ВИЭ достигла 3,1 ГВт — на 7,5% больше, чем в первом полугодии 2024-го. В сравнении же с показателем аналогичного периода 2019 года наблюдается рост в 3 раза.
Согласно планам профильного ведомства, до 2035 года в стране должны быть введены в эксплуатацию объекты новой генерации на 21,5 ГВт, подлежат реконструкции или модернизации ещё 5 ГВт действующих мощностей. В настоящее время на этапе реализации находятся проекты общей мощностью в 10,3 ГВт, прорабатываются проекты суммарной мощностью в 11,2 ГВт.
По структуре вводимых мощностей лидирующую роль будут играть именно объекты ВИЭ. Они должны составить почти треть (32,1%) всех вводимых мощностей: 8,5 ГВт. Чуть меньшая доля придётся на будущие новые станции, работающие на газе: 29,8%. Удельный вес мощностей обновлённых и новых угольных ТЭЦ и ТЭС составит 27,1%.