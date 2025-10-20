Доля объектов ВИЭ в выработке электроэнергии в Казахстане достигла почти 7%

Экология
162

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), IRENA, опубликовало довольно оптимистичный прогноз по доле выработки электроэнергии объектами ВИЭ на ближайшие 25 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Energyprom.kz

Фото: Елена Ульянкина / Kazpravda.kz

По мнению экспертов организации, к 2050 году 91% мировой электроэнергии будет вырабатываться благодаря «зелёным» источникам. Эту масштабную задачу планируют решать по большей части за счёт ветровых электростанций (ВЭС) и солнечных электростанций (СЭС). Для достижения глобальной цели миру нужны новые станции суммарной мощностью в 11,2 ТВт. На это требуются не только время и деньги.

По мнению экспертов IRENA, уже к 2030 году необходимо преодолеть существующие барьеры и устранить недостатки. В первую очередь это отставание в развитии инфраструктуры, недостаточно быстрые расширение и модернизация электросетей, проблемы с ростом объёмов накопления энергии.

В Казахстане, где превалирует угольная генерация, планы по внедрению объектов ВИЭ не так грандиозны. К 2030 году долю объектов ВИЭ в выработке энергии намерены увеличить с нынешних 6% до 15%. Однако в РК проблемы развития «зелёной» энергетики близки к глобальным. Согласно анализу, проведённому экспертами международной консалтинговой организации PwC Казахстан, в ВИЭ-энергетике РК есть несколько барьеров развития. Условно их можно разделить на три группы — технологические, финансовые и регуляторные.

Финансовые преграды «зелёной» энергетики аналогичны глобальным трендам: ограниченный доступ к инвестициям при создании новых проектов, невысокая инвестиционная привлекательность, дорогие кредиты. По данным PwC, с 2014 по 2024 год инвестиции в объекты ВИЭ в Казахстане превысили 2,6 млрд долл. США. Около 70% капитала поступило от международных финансовых институтов. «Прямые бюджетные расходы правительства ограничены и акцент делается на частные инвестиции», — говорится в отчёте PwC.

Среди регуляторных преград отмечаются недостаток механизмов реализации целей декарбонизации, перехода к «зелёной» энергетике, неполнота нормативного регулирования. Самый сложный блок для дальнейшего развития «зелёной» энергетики — технологические факторы. Они напрямую зависят как от финансовых, так и от регуляторных барьеров.

«Изношенная инфраструктура усугубляет ситуацию с нехваткой балансирующих мощностей. Более трети электростанций изношены на 70%–90%, в отдельных регионах уровень износа достигает 97%. Это приводит к отключениям, техническим потерям до 17% и росту системных сбоев, что ставит под угрозу интеграцию новых мощностей ВИЭ», — отмечают авторы доклада PwC.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК и Министерства энергетики (МЭ) РК, с 2019 по 2024 год доля выработки электроэнергии объектами ВИЭ в стране выросла в 3 раза, с 1,9% до 6,2%. За январь–июнь 2025-го главный «зелёный» индикатор увеличился ещё, до 6,8%.

Судя по данным МЭ РК, динамика роста объёмов выработки электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане выше, чем в целом по всем объектам энергетики. За первое полугодие 2025-го в РК в целом произвели на 3,3% больше электроэнергии, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объектами ВИЭ было сгенерировано на 8,8% больше энергии, чем годом ранее: 4,2 млрд кВт∙ч.

Такой солидный рост удалось получить, в первую очередь, за счёт увеличения выработки ВЭС на 12,1%. К слову, на ветровые станции приходится наибольшая доля в общей выработке электроэнергии объектами ВИЭ: 61,5%. Второе место по этому показателю занимают солнечные панели, генерирующие 25% всей «зелёной» электроэнергии. За первое полугодие 2025-го СЭС выработали на 8,5% больше энергии, чем за аналогичный период прошлого года.

Один из факторов, позволяющих «зелёной» энергетике расти быстрее — ввод в эксплуатацию новых объектов, увеличение установленной мощности. Например, в январе–июне текущего года общая установленная мощность всех казахстанских объектов ВИЭ достигла 3,1 ГВт — на 7,5% больше, чем в первом полугодии 2024-го. В сравнении же с показателем аналогичного периода 2019 года наблюдается рост в 3 раза.

Согласно планам профильного ведомства, до 2035 года в стране должны быть введены в эксплуатацию объекты новой генерации на 21,5 ГВт, подлежат реконструкции или модернизации ещё 5 ГВт действующих мощностей. В настоящее время на этапе реализации находятся проекты общей мощностью в 10,3 ГВт, прорабатываются проекты суммарной мощностью в 11,2 ГВт.

По структуре вводимых мощностей лидирующую роль будут играть именно объекты ВИЭ. Они должны составить почти треть (32,1%) всех вводимых мощностей: 8,5 ГВт. Чуть меньшая доля придётся на будущие новые станции, работающие на газе: 29,8%. Удельный вес мощностей обновлённых и новых угольных ТЭЦ и ТЭС составит 27,1%.

#энергетика #зеленая энергетика #ВИЭ

Популярное

Все
Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций?
Правительство расширило перечень приоритетных IT-направлений
Они учат мечтать и действовать: в Рудном заработала школа нового поколения
Президент назначил нового посла Казахстана в США
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
День работника сферы общественного питания впервые отмечают в Казахстане
Районный депутат подозревается в хищении 2 млрд тг на соцпроекты в ВКО
В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая печатные СМИ выпускаются на шести языках
Премьера фильма о подвиге Газиза Байтасова стартует в казахстанских кинотеатрах
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Казахстанское кино становится популярным на мировых экранах
Реализацию задач Президента по цифровой трасформации обсудили в Сенате
В отдаленных казахстанских селах предоставят высокоскоростной доступ к Интернету
Сборная Марокко впервые в истории стала победителем МЧМ
2,6 млн лампад одновременно зажгли в Индии
Олжас Бектенов обсудил с IT-специалистами стартапы в соцсфере и промышленности
Масштабная реновация больниц продолжается в Казахстане
Сборная Казахстана завоевала бронзу Кубка мира по волейболу сидя
Иностранная компания незаконно владела землями в элитной части Алматы
Геймификация, идеи и интеллект: педагоги нового поколения поделились опытом
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
В ВКО за три дня задержали 18 нетрезвых водителей
Всемирный конгресс по инклюзивному образованию пройдет в Казахстане
Порядка 150 мероприятий запланировано в Астане ко Дню республики
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
День работников лесного хозяйства отмечается в Казахстане
Колумбия оказалась на грани экологической катастрофы
«Сохраним Каспий!» — Жаңа адамдар обратились к прибрежным с…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]