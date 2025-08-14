Пресс-конференцию, посвященную ходу исполнения поручений Президента и итогам социально-экономического развития страны за семь месяцев, открыл заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Спикер отметил, что Глава государства поставил амбициозную задачу по удвоению ВВП к 2029 году. По итогам 2024-го целевой показатель достигнут. Работа продолжается, в частности, за счет стимулирования притока инвестиций, повышения производительности труда и расширения несырьевого сектора экономики.

По итогам января – июля текущего года экономический рост в стране достиг 6,3%. В реальном секторе он составил 8,3%. Производство услуг выросло на 5,2%.

Основными драйверами в стране выступают транспорт (+22,5%), строительство (+18,5%) и торговля (+8,6%). Продолжился рост в горнодобывающей промышленности (+8,5%). В обрабатывающем секторе также достигнуты хорошие показатели (+6,1%).

По словам вице-премьера, благодаря принимаемым мерам за семь месяцев инвестиции в основной капитал выросли на 16,1%. При этом в Казахстане проводится большая работа по диверсификации экономики с акцентом на углубленную переработку сырья и развитие смежных отраслей. Как результат по итогам января – июля текущего года в обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 6,1%.

Рост был достигнут за счет увеличения производства металлических изделий и машиностроения на 14%, продуктов питания – на 9,2%, нефтепереработки – на 8,6%, продукции химической промышленности – на 6%. Горнодобывающая промышленность также сохранила высокие темпы, прибавив 8,5%. Это связано с увеличением добычи нефти на 11,9%, газа – на 14,3% и угля – на 10,6%.

Отдельно вице-премьер заострил внимание на реформировании налоговой сферы. По поручению Президента внедряется Интегрированная система налогового администрирования, автоматизирующая процессы. В промышленную эксплуатацию введена система Smart Data Finance для автоматизированного расчета налогов и формирования досье налогоплательщика.

Реализовано 64 интеграции с госорганами. Данные применяются при расчете транспортного и имущественного налогов, камеральном контроле и всеобщем декларировании.

– Новый кодекс – это второй этап бюджетно-налоговой реформы после принятия Бюджетного кодекса. Третий этап – масштабное финансирование реального сектора экономики. Оператором соответствующей программы выступает холдинг «Байтерек», чья капитализация увеличена на один триллион тенге для доведения объема поддержки до восьми триллионов тенге. Это, согласно расчетам, обеспечит дополнительно около 1,3 процентов роста ВВП уже в 2025 году, – отметил Серик Жумангарин.

Вице-премьер рассказал также о ситуации с финансированием экономики, мерах поддержки АПК, направленных на повышение устойчивости и эффективности отрасли, развитии торговли. При этом он сообщил, что в стране усилят конт­роль за ценообразованием, а все товарные потоки будут отслеживать. В частности, пояс­нил, что в сфере ценового регулирования предусмотрен отказ от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Вместо этого усиливается контроль за торговой надбавкой и расширяется адресная помощь.

С 1 января 2026 года вступят в силу соответствующие поправки. Тестируется сервис «Цифровой продовольственный ваучер», который позволит получателям АСП покупать СЗПТ по закупочной цене, без надбавки.

– Также в июле вступил в силу закон по вопросам биржевой торговли, направленный на обеспечение открытости торгов и справедливого ценообразования. Введено понятие «социально значимый биржевой товар». Это позволит усилить контроль за ценообразованием и отслеживать товарные потоки, – уточнил Серик Жумангарин.

Затем состоялась более чем двухчасовая пресс-конференция, в ходе которой на вопросы казахстанских СМИ ответили вице-премьер, министр финансов Мади Такиев, вице-министры: сельского хозяйства – Азат Султанов и торговли и интеграции – Айдар Абилдабеков, а также первый заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов.

Журналисты поинтересовались: могут ли в наших магазинах появиться товары с так называемым двойным прайсом, какие проекты поддерживает холдинг «Байтерек» и как укрепление рубля сказывается на экономике Казахстана. Говорили о налоговых режимах для ИП и ТОО, эффективности мер господдержки, экспорте мяса, собираемости налогов и цифровизации налоговой сферы. Обсуждали, выгодно ли торговать сырьем, как формируется бюджет на фоне волатильности цен на нефть и над чем работает группа по оптимизации государственных расходов.